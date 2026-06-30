世界杯2026︱巴拉圭踢走德国 总统宣布全国放假一天：国家梦想变为现实

北京时间6月30日，2026美加墨世界杯32强淘汰赛（1/16决赛）爆出冷门。巴拉圭在12码大战中击败传统劲旅德国队，历史性杀入16强。

为了庆祝这场史诗级胜利，巴拉圭总统培尼亚（Santiago Peña）随即签署行政命令，高调宣布当地时间6月30日全国放假一天。培尼亚更激动地向全国发表宣言：「巴拉圭人永远不会屈服！今天就是全国假日！」

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「击败了4届世界杯冠军」

巴拉圭总统宣布举国同庆，放假一天。SantiPenap@X

巴拉圭总统宣布举国同庆，放假一天。SantiPenap@X

巴拉圭总统宣布举国同庆，放假一天。SantiPenap@X

巴拉圭内政部在公告中写道，「我们在一场史诗般的比赛中，击败了4届世界杯冠军德国队。巴拉圭向全世界展示了传奇的瓜拉尼精神，全队全情投入，唤起了英雄气概，体现了对国家荣誉的奉献，将整个国家的梦想变为现实。政府无法忽视这一巨大成就，该成就已经超越体育范畴。为了让巴拉圭人民一同庆祝这一历史性时刻，2026年6月30日星期二成为法定假日。」



德国在32强遇上巴拉圭。美联社

安斯素上半场为巴拉圭打开纪录。美联社

甘美治的犯错，令安斯素有单刀机会。美联社

夏维斯为德国扳平。路透社

身穿球衣的培尼亚，在观赛之后直接签署行政令。他在社媒上写道，「今天，整个国家都在庆祝。感谢国家队带给我们的巨大快乐，巴拉圭人们将在同一面旗帜下团结起来。」

培尼亚口中的「瓜拉尼精神」（Garra Guaraní），源自南美洲原住民瓜拉尼族，现多用来形容巴拉圭人坚忍不拔、团结奋战与永不言败的民族气节。

值得一提的是，此前的小组赛第3轮，在厄瓜多尔2比1战胜德国之后，厄瓜多尔总统也曾宣布全国放假一天。

