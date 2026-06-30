太空拯救任务 | 天文望远镜恐坠地球 NASA急派机械人推高轨道抢救

美国太空总署（NASA）周二紧急启动一项耗资3000万美元（约2.3亿港元）的太空救援行动，发射机械人救援船Link，目标是将「雨燕」（Swift）太空望远镜提升到更高轨道，以免坠落地球，在大气层燃烧殆尽。

「雨燕」总值2.5亿美元（19.5亿港元），是一种伽玛射线天文卫星，重达1.4吨，原设寿命仅2年，自2004年发射以来，持续扫描宇宙，已运行22年。但因近期剧烈太阳活动，「雨燕」下降速度愈来愈快，必须尽快升至更高、更稳定的轨道，才能存活下来。「雨燕」当初未设计推进系统，无法自我修正。为了尽可能争取营救时间，NASA早在今年2月关闭其科学仪器，以减缓下沉速度。

已36岁的NASA哈勃太空望远镜也面临同样风险。路透社

「雨燕」总值2.5亿美元，是一种伽玛射线天文卫星。维基百科

「雨燕」（Swift）太空望远镜于2004年发射升空。法新社

运作22年 正急速下坠

NASA并在去年9月聘请新创公司Katalyst Space Technologies执行救援任务。Katalyst打造3臂太空船Link，将在搭乘由飞机发射的飞马座（Pegasus）火箭、从太平洋马绍尔群岛一座环礁发射升空后，追赶「雨燕」。

机械人救援船Link体形与小型厨房雪柜相仿，配有3只机械臂与类似乐高（Lego）人偶的夹爪，专门负责捕捉并推动未配备对接系统的衞星。

3臂机械人将尝试捕捉 料历时数月

研发公司的火箭将搭载该船，最早周二从南太平洋马绍尔群岛一个环礁由飞机发射升空。进入太空后，该船预计需一个月时间才能与「雨燕」会合并抓住它，再用数月时间将其轨道从约360公里推升至600公里的目标，以稳定高度。

然而，「雨燕」的轨道必须位于300公里以上，才有可能进行救援。根据最新估计，它预计会在10月到达这个临界点。Katalyst则表示，如果一切顺利，望远镜最快可在9月恢复运作。

这项任务将创下历史，是美国首次尝试利用商业机械人捕获服务。另外，已36岁的NASA哈勃太空望远镜也面临同样风险，曾在太空梭时代多次由太空漫步太空人维修，可能在2028年接受Katalyst推升，以延长寿命。