美国情侣以为有人遇溺走近施救 惊见3.6米巨鳄正噬杀男子

近日，墨西哥知名度假小城巴亚尔塔港（Puerto Vallarta）一名28岁游客在热门海滩惨遭巨型鳄鱼袭击殒命，当地工作人员随后捕获一条长达约3.6米的巨型鳄鱼。

死者为28岁墨西哥男子Irving，当时正与朋友在当地旅游。事发于上周五（26日）傍晚，当时有一户来自美国的度假家庭听见万豪度假村旁的滨海沙滩传来惨叫，起初误以为有人被离岸流卷走，男士Chris Bury立即冲上前想要施救，却没想到是凶猛鳄鱼正在袭击人类，却根本无力阻止悲剧发生。

鳄鱼身长3.6米 海滩救援设备不足

Bury先尝试向男子抛出救生圈，但男子未能成功抓住；其后有热心人带来一艘独木舟，Bury跳上船前往救援，却发现船上没有船桨，海滩上亦找不到其他救援设备。

Bury事后表示：「我们只能慌忙想尽办法做我们能做的事。」女士Jamie Yetter形容，鳄鱼紧咬住Irving大腿不放，「牠的头部和我的上半身一样长，尾巴比我的双腿还粗。牠不断翻转他，并把他拖入水中。」Irving最终在他们眼前遭鳄鱼杀害，其遗体于约12小时后，即周六清晨7时左右被寻获，地点距离事发沙滩约2.5公里。

五名男子合力压制这头巨鳄。网易新闻

官方警示务必遵守警示牌提示，不要随意靠近不明水域。网易新闻

死者28岁墨西哥男子Irving。网易新闻

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事发区域很快捕获一条体长约3.6米的巨型鳄鱼，多张现场照片记录下抓捕过程，五名男子合力压制这头巨兽，有人死死按住鳄嘴防止它伤人。夜间影像亦拍到这条鳄鱼张开巨口徘徊在酒店岸边。相关部门已对鳄鱼展开法医检测，确认它是否就是袭击欧文的元凶。

死者母亲自责 官方喻遵守警示

欧文的母亲克劳迪娅在社交平台发布长文悼念儿子，文字满是崩溃与自责，她不停向儿子道歉，遗憾未能好好守护他，坦言余生都会思念孩子，期盼将来能在天堂重逢。据家属透露，欧文的父亲和兄弟侥幸躲过一劫，突如其来的噩耗让整个家庭陷入巨大悲痛。

当地民防局长米萨埃尔・洛佩斯・穆罗出面回应，称相关调查流程正在推进，全程安抚遇难者家属。官员亦再次提醒所有游客，哈利斯科州夏季雨季鳄鱼活跃度大幅提升，河口、近海沙滩都是高危区域，务必遵守警示牌提示，不要随意靠近不明水域。Yetter质疑度假村对海滩风险的警示不足，指酒店职员从未告知游客海域存在危险。