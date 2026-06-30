环球影城 | 确定英格兰建欧洲首个园区 将在2031年开幕

美国Comcast集团与英国政府近日正式宣布，将在英格兰贝德福德郡（Bedfordshire）兴建「英国环球影城度假区」（Universal United Kingdom Resort），预计2031年正式开幕，成为环球影城进军欧洲市场的首个据点。

据悉，新园区距离伦敦市中心车程约45分钟，地理位置优越。为配合这座大型乐园落户，英国政府将斥资兴建两座全新铁路车站、改善周边道路网络，包括连接A421公路及M1高速公路13号交流道的路段，而Comcast亦将投资逾50亿英镑进行建设。英国政府另额外投入13亿英镑升级周边基础设施，两方合计总投资额逾63亿英镑。

英国政府与 Comcast达成协议。法新社

英国政府与 Comcast达成协议。法新社

英国政府与 Comcast达成协议。法新社

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虽然官方尚未公布最终主题设计，但英国广播公司（BBC）引述消息人士透露，园区很可能引入具英国文化特色的经典IP，包括《007》系列与《柏灵顿》；另有传闻指《魔戒》与《侏罗纪世界》将成为重点主题园区之一。规划文件亦显示，园区可能打造全欧洲最高的过山车，并附设免门票的餐饮娱乐购物区，让未购票的访客也能享受园区氛围。

英国环球影城初期规模将与美国佛罗里达的环球影城、冒险岛及史诗宇宙乐园相近，长远计划则预计扩建至与日本环球影城相当的规模。园区亦特别强调将以生态保育及环境友善为设计核心，在历代环球影城中属一大创新。