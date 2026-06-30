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中东局势 | 若伊朗再射导弹 以防长警告将单独空袭

即时国际
更新时间：11:50 2026-06-30 HKT
发布时间：11:50 2026-06-30 HKT

正当美国与伊朗准备就霍尔木兹海峡控制权、伊朗核计划等问题继续磋商之际，以色列国防部长卡茨警告，他已下令军方制定独立的空袭计划，警告若伊朗攻击以色列，以军最快周二就能重启与伊朗的战争。

以色列《新消息报》网站报道，卡茨周一在记者会上表示，如果伊朗朝以色列发射导弹，以色列也将以武力打击伊朗，以色列绝不接受伊朗朝以方开火，以方也已向美国表明立场，同时设定好打击目标。

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美国日前向伊朗多个目标发射战斧巡航导弹。路透社
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以色列威胁单独空袭伊朗。美联社
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他强调，以色列不想干扰美国总统特朗普在伊朗冲突中的外交努力，但强调：「以色列在防卫自身安全方面不能妥协，不论是在黎巴嫩还是在伊朗。」

2种情况下 以独打伊朗

卡茨表示，在2种情况下，以色列可能重启与伊朗的战争，一种是特朗普认为谈判已经结束，想要重燃战火；二是伊朗攻击以色列；如果伊朗发动攻击，那将是第3次伊朗战争。

卡茨强调以色列绝不可能允许导弹攻击领土而不采取武力回应，这种情况可能在2天内发生，我已指示以色列国防军做好在伊朗进行蓝与白行动的准备。所谓的「蓝与白」行动，指的是由以色列领军、不依靠外部军队的行动。

卡茨重申，伊朗依旧保有导弹库存及发射能力，但他认为以色列的进攻能力能迅速压制伊朗火力，称以色列在对伊朗的行动中已取得「重大成就」、造成「巨大破坏」，消灭「其灭绝计划的头目」，他也称，伊朗、真主党、哈马斯、也门胡塞武装组织的领导人都躲在地堡里。

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