欧洲热浪 | 法国死亡人数激增 巴黎停尸间爆满 冰柜一位难求

热浪席卷欧洲，法国死亡人数激增，巴黎停尸间已经爆满，一位难求。有停尸间经营者每隔几分钟便接到询问冰柜空位的电话，甚至有死者必须暂时安顿在80公里外的郊区。法国气象局指出，这波热浪正逐渐缓解，但到了7月初，极端高温将再次来袭，呼吁民众提前防范。

巴黎停尸间经营者赫特利（Zouhaeir Hertelli）每隔几分钟便接到殡葬业者或家属来电，他们都询问同样问题：「你这边还有空位吗？」但他管理的32个冰柜已经爆满，他只能一遍又一遍地轻声回答：「没有了。」

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停尸间经营者指，有部分遗体被迫安置在80公里外的巴黎郊区，甚至直接入殓。路透社

巴黎停尸间经营者赫特利指，停尸间现时一位难求。路透社

热浪席卷欧洲，法国死亡人数激增。美联社

法国超额死亡人数达1000

赫特利说他接到了上百通电话，真的面临灾难性情况，因为热浪导致死亡人数大量增加。

法国公共卫生机构近日宣布，上周热浪来到高峰时，许多地区气温飙破摄氏40度，6月24日单日有超过1200人死亡，25、26日各有约1400人死亡，较4、5月平均单日死亡人数的900至1000人还要多。

这3天登记的死者中，85%为65岁以上长者，住家内的死亡案例更是激增40%。当局估算，单是这3日，加起来的超额死亡人数就达到1000人。

部分遗体存放80公里外郊区

面对停尸间空间不足的问题，巴黎市政厅紧急加设40个冰柜存放遗体，市立医院也额外提供50个空间，但即使如此，空间依然不足，有部分遗体被迫安置在80公里外的巴黎郊区，甚至直接入殓。为了腾出更多空间，不少殡葬业者紧急申请设置临时冷藏集装箱。

法国人对2003年的热浪仍记忆犹新，当年约造成1.5万人死亡，死者以老年人为主，令法国社会开始重视老年人照护问题。

巴黎殡葬业者贝特朗（Véronique Bertrand）表示，现在经手的多数死者为独居人士，根据遗体被发现时的情况，死因只可能是高温。贝特朗担忧民众已经忘了2003年的教训，敦促民众团结起来，多关心身旁的独居人士。