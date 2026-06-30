英美烟草推AI转型计划 裁两成员工涉5500人

全球烟草巨头英美烟草（British American Tobacco）周一（29日）宣布，通过裁员和岗位转移，将员工规模减少约20%，以推进由人工智能（AI）驱动的转型计划，削减成本并提高利润，同时应对监管挑战和新品上市延迟。

3500员工转职第三方公司

路透社报道，英美烟草将裁减5500个岗位，并把另外3500个岗位转移给包括埃森哲（Accenture）在内的第三方公司，合计影响9000名员工。此次重组不包括公司在美国的最大市场。

英美烟草生产好彩（Lucky Strike）和登喜路（Dunhill）等知名香烟品牌。公司预计，这项降本计划到2028年每年可额外节省6亿英镑（约62亿港元）；此前公司已设定到2027年节省5亿英镑（约52亿港元）的目标。

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在美国市场，新型尼古丁产品如Vuse电子烟和Velo尼古丁袋上市受监管限制，审批过程漫长，导致产品延迟推出，限制销售增长。

英美烟草今年2月已表示，新的生产力提升计划可能导致裁员。公司周一指出，多数岗位调整已向员工确认，其余协商工作将按当地规定进行。