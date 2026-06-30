WhatsApp推出用户名功能 30亿用户免公开手机号码 以保障私隐

WhatsApp宣布推出新功能，容许用户以专属的名称与其他用户建立联系，毋须即时分享手机号码，以加强保障私隐。WhatsApp表示，用户名预留即日起开放，相关功能预计于今年稍后正式启用。WhatsApp强调，此功能旨在为用户提供更多方式保障电话号码的私隐，并在有需要时，以另一种方式与新认识的人建立联系。

目前，WhatsApp主要以手机号码作为帐户识别方式。新功能推出后，用户可选择透过用户名名代替电话号码，与新联络人、活动中认识的人士，或群组内其他成员建立联系，无需向所有成员公开电话号码。但WhatsApp新帐户仍必须以电话号码注册。

WhatsApp30亿用户免公开手机号码，以保障私隐。路透社

WhatsApp推用户专属名称功能。美联社

WhatsApp新帐户仍须以电话号码注册。路透社

新帐户仍须以电话号码注册

首次联系时，对方必须知道精确的用户名，从而确保对话基于私人联系而非公开搜寻。

WhatsApp表示，未来数月会分阶段推出新功能，并已开放预留专属用户名，但不会建立公开用户名目录或推荐帐号；用户亦无法随意浏览他人的名称，必须取得其他人完整和准确的用户名，才能建立联系。

防冒认名人及政府帐户

公司亦会保护与公众人物、名人及政府机构相关的名称，避免被不法分子抢先注册，以防范冒认及诈骗行为。

在用户名预留方面，用户可透过「设定」＞「帐号」＞「用户名」进行操作。由于全球超过30亿用户使用WhatsApp，提早预留有助避免争夺热门名称。

不设公开搜寻目录

企业、创作者及组织可保留与Instagram或facebook相同的用户名，以便在Meta旗下平台维持一致的身份识别。此外，WhatsApp 提供内置用户名产生器，并新增可选的用户名密钥功能，启用后新联系人需同时知道用户名及密钥才能开始对话。

WhatsApp新功能与Signal等通讯应用程式相似。Signal早前已允许用户透过用户名开始对话，而无需直接提供电话号码。