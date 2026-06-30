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世界杯2026︱日本输波崩溃球迷遭强披巴西国旗 分析：需尊重输家

即时国际
更新时间：10:34 2026-06-30 HKT
发布时间：10:34 2026-06-30 HKT

巴西在世界杯淘汰赛凭马天尼利于第95分钟的补时绝杀，以 2:1 险胜日本，亦令蓝武士连续三届首轮出局。终场哨响一刻，看台上一名蓝发日本球迷仰天痛哭，情绪彻底崩溃。此时，身旁狂欢的巴西球迷一涌而上，将巴西国旗、波衫强行披在他身上，不过这一画面亦掀起舆论争议。

以「土下座」表达歉意

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在观众席上，该名日本球迷先是愤怒地脱下外套狠摔在地上，随后抱头尖叫。此时，身旁狂欢的巴西球迷一涌而上，用巴西国旗、波衫将他层层包围。尽管他试图挣脱，但巴西球迷仍一再将国旗披回他身上。

据巴西媒体《FOFOQUEI新闻》报道，该名球迷随后更被强行套上巴西球衣，并做出日式下跪的「土下座」姿势。

日本球迷穿上巴西球衣，作「土下座」。oidonhagouda@X
日本球迷穿上巴西球衣，作「土下座」。oidonhagouda@X
日本球迷穿上巴西球衣，作「土下座」。oidonhagouda@X
日本球迷穿上巴西球衣，作「土下座」。oidonhagouda@X

所谓「土下座」，是日本文化中双膝跪地、双手与额头贴地的极致礼仪，用作表达极度谦卑、尊崇或最深切的歉意。

不过截至目前，该球迷本人并未透过社群媒体或任何官方管道发表声明，网路上仅有现场影片与截图流传，暂无其个人的后续专访或文字证词。有分析认为，他可能并非公众人物，因此无意或无法主动联系外界。

「贴脸开大」还是「森巴热情」？

这起事件随即引发各界热议。日本网民普遍认为巴西球迷的举动是在对手伤口上洒盐，属于恶意嘲讽的「贴脸开大」行为。

相反，中国网民及部分国际媒体则倾向将其解读为「森巴式热情」，认为巴西人天性热衷分享喜悦，虽没顾及对方感受，但并非刻意羞辱。

风波根源在于文化错位

有分析指出，这次风波的根源在于文化错位：当东亚文化中含蓄、讲求体面的失败观，撞上南美洲毫无边界感的狂欢，便演变成这场风波。赢家固然有权庆祝，但不应将失败者强行纳入自己的庆祝叙事中——「真正的体育精神，不只是赢家的狂欢，也包含对输家沉默的尊重」。

日本赛前放话质疑巴西

事实上，在2026年世界杯这场淘汰赛前，两队的互动已火药味十足。日本前锋盐贝健人受访时曾直言「尼马（Neymar）已非当年勇」，并质疑巴西队的统治力不如今届的法国与阿根廷。这番言论当时被视为看轻巴西，在网路上掀起轩然大波。

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