秘鲁诞首位女总统 藤森庆子险胜 日裔家族重返政坛

秘鲁6月7日举行总统大选第2轮投票，选务当局经数周点票后，周一公布最终结果，显示保守派候选人藤森庆子（Keiko Fujimori）以极小领先幅度胜选，击败左翼政党「一起为了秘鲁」候选人桑切斯（Roberto Sanchez）。她将于7月28日就任，将是秘鲁史上首名女总统。这也是继其父藤森谦也（Alberto Fujimori）之后，秘鲁再度出现日裔总统。

51岁的藤森庆子是已故秘鲁前总统藤森谦也的女儿，她胜选后在社交平台X发文，指国家正在逐步走向秩序，将会为人民带来希望。她主张延续亲市场、重投资路线，采取更强硬手段打击犯罪，解决秘鲁国内普遍存在的严重不平等问题。

藤森庆子将继承父亲衣钵。新华社

4度角逐总统，藤森庆子终于当选。法新社

藤森庆子将继承父亲藤森谦也衣钵。法新社

藤森庆子主张延续亲市场、重投资路线，采取更强硬手段打击犯罪。路透社

承诺恢复「秩序与希望」

今次大选聚焦日益恶化的治安问题与长期政治动荡，秘鲁过去10年换了8位总统，面对敲诈勒索集团横行及买凶杀人案件增加，藤森庆子承诺比照父亲执政时期的强硬作风，恢复国家的「秩序与希望」。

根据最终点票结果，右翼政党人民力量党候选人藤森庆子拿下922万3396票，得票率为50.135%，桑切斯获得917万3755票，得票率49.865%。2人之间的第2轮投票是近几十年来拉丁美洲竞争最激烈的选举之一。

藤森家族重返政坛 诞史上首位女总统

藤森庆子过去3度竞选总统，但全数以失败告终。她的胜选意味自藤森被罢免20多年后，藤森家族重返政坛。其父亲藤森谦也拥有秘鲁和日本双重国籍，于1990年至2000年出任秘鲁总统，任内严厉打击反政府武装，大力改革及改善治安，令经济迅速发展，但任期后段卷入多宗政治贪污丑闻，2000年藉外访流亡日本，5年后在智利被捕。他于2007年被引渡回秘鲁，2009年因反人类罪被判监25年，2023年12月因人道主义理由获释，2024年病逝，终年86岁。

数十年来，藤森这个姓氏既是资产，也是包袱，它让藤森庆子迅速累积政治声量，拥有稳定的支持者与深厚的政治人脉，但也始终伴随争议与质疑。

左翼候选人质疑海外点票违规

对数百万秘鲁人而言，其父亲藤森执政时期留下的阴影至今仍在，不少选民因此拒绝支持任何姓藤森的候选人，这也使得藤森庆子先前3度角逐大位皆以失败告终，直到第4次挑战才终于胜选。

桑切斯现年57岁，经济上强调调整发展模式、强化国家作用，治安上主张从国家治理和社会政策入手应对犯罪问题。

此前，桑切斯谴责海外选票点票存在违规行为，并称他将拒绝接受选举结果。他表示将继续向选举机构提出申诉，必要时诉诸国际组织，并称「不会承认藤森庆子政府」。

