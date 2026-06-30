航空史突破︱「和谐之子」超音速无音爆 客机飞行时间或将减半

由美国太空总署（NASA）研发、被誉为「和谐之子」的X-59超音速试验机，在本月的飞行测试中，首度突破音障而不产生传统的「音爆」（sonic boom），为航空史上首次，原因是这款试验机采用极长的「针尖状机头」的独特设计。NASA相信这将为未来在陆地上空实现超音速民航飞行铺路，可大幅缩短飞行时间。

X-59是一款造价约2.5亿美元（约19.6亿港元）的试验性喷气式飞机，由NASA与美国航天巨头洛歇马丁共同研发，是NASA主导的Quesst计划的核心。该计划旨在让飞机在不产生震耳欲聋的音爆情况下，以超音速飞行。

超音速民用飞机长期被禁

传统超音速飞机飞行时，当其速度接近或超过音速，前方的压力波会聚集并导致气压骤变，传到地面便形成如爆炸般的巨响。

NASA工程师克莱亚特指出，音爆并非仅在突破音障的一刻产生，而是会在飞行期间随飞机一起沿途传播。由于「音爆」足以震碎窗户甚至损坏建筑物，自1970年代起，超音速民用飞机一直被禁陆地上空飞行，基本上只能在海洋上空飞行。

NASA认为，X-59已经解决了这个问题。这款飞机采用细长的针状头部和光滑的机身设计，其中针状机头几乎占据其总长度的三分一，达到有效分散冲击波、防止其汇聚成强烈声震的效果。

细长针状头分散冲击波

为了进一步降低噪音，工程师们也尽可能让喷射引擎的底部保持光滑。NASA表示，最终效果应如同汽车门在停车场关闭的声音。

X-59日前在加州试飞，月中成功达到工程师预设的「设计测试条件」，在约5.5万英尺高空以1.4马赫（约每小时1715公里。1马赫相当于1倍音速）速度飞行，这亦是其最终计划的飞行速度与高度。这款飞机被视为和谐式客机的接班者。

一位参与研发的工程师先前表示，NASA的目标是将X-59的技术应用于未来的客机，从而将部分现有航班的飞行时间缩短一半。他表示，到2040年，一架可容纳44名乘客的「无音爆」超音速喷射机有望使用。