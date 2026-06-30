委内瑞拉强震｜增至1719人死 曾被弃养搜救犬废墟中救出多人成英雄

南美洲国家委内瑞拉上周三（24日）接连发生7.2级及7.5级地震，据官方最新公布，不幸遇难人数已攀升至1,719人，另外有5,000多人受伤，15,000人无家可归。而在暗无天日的废墟搜救行动中，一幕感人至深的救人画面为灾区带来了生命的曙光。一只曾遭遇严重虐待并被狠心弃养的边境牧羊犬「海啸（Tsunami）」，在首都一处倒塌的住宅执行任务时，凭借极其敏锐的嗅觉，成功在瓦砾堆中救出一名受困男子，被封为救人英雄。

英雄犬身世坎坷 身经百战曾远征土耳其

根据报道，当时「海啸」在废墟上停驻并发出示警，搜救人员随即按照其标记的位置展开精准挖掘。在经过数小时的艰苦努力后，顺利将该名受困男子安全救出。这段救援画面在网上曝光后，迅速引发网上疯传，「海啸」亦瞬间成为无数受灾民众心中的英雄与希望象征。

这只立下大功的英雄犬「海啸」，背后有着一段令人动容的坎坷身世。据了解，「海啸」年幼时曾遭受前主人残忍虐待并弃之街头，幸得当地动物保护组织APROA及时伸出援手救援收养。动保人员随后发现，「海啸」展现出边境牧羊犬特有的优异学习能力与超凡专注力，遂将其转介接受严格的搜救犬专业训练。在训犬师的悉心指导下，「海啸」最终通过考核，成为灾难搜救单位K-SAR ECID的正式搜救犬。

事实上，今次并非「海啸」首次在灾难前线立功。这只身经百战的搜救犬曾于2023年远征参与土耳其及叙利亚大地震后的国际搜救任务，亦曾多次协助委内瑞拉本土多宗洪灾与土石流的救援，救援经验极为丰富。

据报至少助救出13名伤者 完成任务后将退役

据当地报道指，「海啸」在今次地震中，已至少成功协助搜获救出13名伤者，而已服役9年的牠，今次将是牠最后一次执行任务，之后便退役。

报道引述专业搜救专家指出，搜救犬在进入结构脆弱的倒塌建筑搜寻生命迹象时，现场人员必须保持绝对安静，以防噪音及多余的人员气味干扰判断。搜救犬主要依靠人类受困时散发出的细微气味进行追踪，一旦确认位置，便会透过持续吠叫或固守原地等方式向队员标记提示。这项精准的标记方法目前已获得国际社会高度认可，更是联合国人道事务协调厅（OCHA）和国际搜索与救援咨询团（INSARAG）所协调的城市搜救（USAR）标准化行动之一，能大幅缩短挖掘时间，提高生命救活率。

今次震灾难源于委内瑞拉本月24日傍晚接连发生的两起规模分别高达7.2级及7.5级的强震，造成首都加拉加斯及沿海地区的多栋建筑物倒塌，基础设施遭到严重破坏，不幸遇难人数曾至1,719人，目前灾区仍有超过6万人处于失联状态，多国组成的国际救援团队已陆续投入前线支援，争分夺秒救人。