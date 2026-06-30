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世纪热浪｜世卫：欧洲1300人死亡与高温相关 升温速度快全球平均2倍

即时国际
更新时间：08:28 2026-06-30 HKT
发布时间：08:28 2026-06-30 HKT

欧洲热浪持续，世界卫生组织总干事谭德塞周日（28日）称，自6月21日以来，欧洲已记录到超过1300例与高温相关的超额死亡。

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乃全球暖化最快的大洲

超额死亡数指特定地点和特定时期内的估计死亡人数，与没有健康危机情况下的估计死亡人数之间的差额。 谭德塞称，欧洲是全球暖化最快的大洲，升温速度是全球平均水平的两倍。

法国公共卫生署同日（28日）公布的初步数据显示，本轮高温期间，仅6月24日至26日的3天就记录到逾1000例超额死亡，在监测到的死亡病例中，85%涉及65岁及以上人群。卫生部长说，法国政府为医院紧急采购的3万台冷气机预计「未来几天」送达，以应对下一波热浪。法国并非所有医院病房都有降温或空调系统。

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