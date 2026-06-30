伊朗局势｜特朗普：美伊谈判今日多哈举行 伊方否认

美国总统特朗普周一（29日）在社交平台发文，宣称伊朗主动提出会谈请求，两国代表将于星期二（今日）在卡塔尔首都多哈举行高级别谈判。然而，伊朗外交部发言人巴盖伊（Esmaeil Baghaei）及高层官员同日发表声明，断然否认美伊两国在未来几天有安排任何级别的会谈，更警告法国等西方国家切勿藉「扫雷」实施挑衅行为。

美媒引述白宫：特使偕库什纳赴多哈谈判

霍士新闻较早时引述白宫发言人莱维特表示，总统特使威特科夫和特朗普的女婿库什纳，已敲定于今个星期前往多哈，代表美方参加美伊高级别谈判，以延续讨论谅解备忘录的相关事宜。特朗普随后更在社交媒体上称，谈判在星期二便会正式拉开帷幕。

特朗普宣称伊朗主动提出会谈请求，两国代表将于今日在卡塔尔首都多哈举行高级别谈判。美联社

除了政治谈判陷入僵局，霍尔木兹海峡的军事控制权亦成为新的战场。美联社

伊朗强调，霍尔木兹海峡的扫雷工作属于伊朗的绝对主权，将「完全由伊朗负责」。美联社

然而，这番「美伊破冰」的言论旋即遭到伊方驳斥。伊朗外交部发言人巴盖伊澄清，伊朗虽然确实会在今个星期派遣一个技术和专家代表团前往多哈，目的是跟进谅解备忘录落实的相关事项，但他强调，未来几天不论是任何级别，伊朗都不会与美国举行谈判，美方代表团前往多哈纯属其自身行程，与伊朗一方的行程毫无关联。

指控美方未符最终谈判前提 坚称霍尔木兹海峡扫雷全由伊方负责

巴盖伊表示，根据双方此前签署的备忘录，若要启动最终协议的谈判，其首要前提是备忘录当中的五项条款必须获得持续且切实的落实。他指，伊朗目前的重中之重是确保这些相关条款开始执行，因此暂时不会进入最终谈判阶段。

除了政治谈判陷入僵局，霍尔木兹海峡的军事控制权亦成为新的战场。路透社报道，法国总统马克龙（Emmanuel Macron）周一表示，法国和阿曼正试图共同努力缓和中东的紧张局势，并扬言将与合作伙伴携手清除霍尔木兹海峡的水雷。

这番言论随即激起伊朗的强烈反弹。伊朗副外长加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）表示，根据谅解备忘录，霍尔木兹海峡的扫雷工作属于伊朗的绝对主权，将「完全由伊朗负责」。加里巴巴迪更警告巴黎当局：「鉴于局势敏感而复杂，我们强烈建议法国不要以挑衅行为使局势进一步复杂化。」

加里巴巴迪接受伊朗国家电视台采访时补充表示，伊朗与阿曼的专家将在未来几天内，就重新划定霍尔木兹海峡的通行路线展开双边磋商，强调伊朗将会尽一切努力，严厉阻止任何船只在既定路线之外航行。