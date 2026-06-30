特朗普挑战百年惯例失败 最高法院裁定：无权解雇联储局理事库克

美国最高法院周一以五比四的投票结果，裁定总统特朗普无权解雇联储局理事库克，此一裁决变相维护了联储局的独立性，并成功阻止了特朗普成为自1913年美国国会创建联储局以来，首位成功罢免联储局官员的总统。

保守派大法官罕有联手自由派

在今次诉讼中，最高法院的九位大法官出现了激烈交锋。保守派首席大法官罗伯茨和同为保守派的大法官卡瓦诺，在关键时刻选择加入了法院三位自由派大法官的阵营，形成了五票的多数意见；而另外四名保守派大法官托马斯、阿利托、戈萨奇和巴雷特则持异议。

特朗普欲解雇联储局理事库克，却遭最高法院裁定逾权。美联社

库克周一发表声明，对最高法院的裁决表示欢迎。路透社

美最高法院首席大法官罗伯茨指，联储局理事并非由总统随意任免。美联社

首席大法官罗伯茨在撰写裁决意见书时指，特朗普「未能给予库克法定的程序性保护。没有这种保护，她就无法适当反驳总统对她的指控。」罗伯茨补充强调，联储局理事「并非由总统随意任免——他们的任期为交错的十四年，且只有在『有正当理由』的情况下才能被免职。」

罗伯茨在意见书中回顾联储局及其前身中央银行自成立以来的历史，包括北美银行、美国第一银行及第二银行，强调所有这些机构都独立于总统之外，以保护货币政策免受政治干预。

这项裁决同时驳回了特朗普司法部提出的一项请求，该请求原本要求取消一名法官的禁令，该禁令正是阻止特朗普在库克对解雇决定提出法律挑战期间，立即将其免职的关键防线。

特朗普则在社交媒体上对这项裁决做出回应，写道：「库克诉讼案涉及她是否适合担任联储局理事，最高法院以程序性理由将其驳回。我们将立即采取适当行动，确保任何犯下不当行为的人都不会参与关乎美国福祉的重大决策！」

库克斥特朗普不满货币政策捏造欺诈指控

触发今次宪制风暴的导火线，源于特朗普去年八月对库克提出的一项未经证实的抵押贷款欺诈指控，并以此为由试图强行罢免她。现在正担任联储局理事的库克，是美国历史上首位担任联储局理事的非裔女性，于2022年由民主党前总统拜登任命，其任期原定长达至2030年。

库克周一发表声明，对最高法院的裁决表示欢迎，形容这确认了联储局独立做出政策决策、不受政治干预的义务。她在声明中说：「这从来都与我在成为美联储理事多年前签署的抵押贷款文件无关。这是一次试图以捏造的借口罢免我的企图，因为我拒绝屈服于政治压力，坚持只以最符合美国人民利益为标准来设定利率。」她称，特朗普强行将她撤职的实际原因，根本是双方在货币政策上存在严重的分歧。

特朗普重返白宫屡战最高法院

作为美国央行角色的联储局，决定了美国以至全球其他地区的信贷成本，举足轻重。自特朗普于2025年1月正式重返总统职位以来，联储局就一直是他高度关注并试图掌控的目标。事实上，在周一的库克案裁决之前，最高法院大法官们已于2月20日在另一起具有重大经济影响的案件中作出裁决，当时驳回了特朗普大部分的全面关税政策，该次裁决随即引发了总统对最高法院的尖刻抨击。

不过，在周一的另一项同步裁决中，特朗普并非全输。最高法院在另一宗案件中，支持了特朗普解雇联邦贸易委员会民主党成员斯特劳特的决定，扩大了总统对政府机构的权力，并推翻了1935年的历史先例——该先例原本承认国会有权保护某些监管机构的领导人免受总统随意免职。裁决意见书指，联邦贸易委员会行使的是行政权力，所以要向总统负责。

这意味著最高法院在试图平衡权力的同时，依然在技术上对总统任免部分监管官员的权力开了绿灯，但唯独在事关全球金融稳定的联储局独立性上，划下了不可逾越的红线。