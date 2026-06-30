游日注意｜日本东北接连地震 福冈推测可发生8.1级强震致3300人死

日本近期地壳活动繁仍，继周四（25日）青森县和周日（28日）岩手县分别发生发生黎克特制7.2级和6.1级强震后，港人热门旅游胜地九州福冈县亦拉响警号。日本富士新闻网周一（29日）报道，福冈县公布了最新一份地震灾害预测报告，首度模拟若境内的两大魔王级断层——「警固断层」与「小吕岛近海断层」同时发生移位，恐将触发高达8.1级的大地震，造成高达3,300人死亡。

20年前「福冈西部近海地震」曾酿千人伤亡

2005年3月20日，福冈县曾爆发震惊全国的「西部近海地震」。根据去年该灾难20周年的回顾报道，当年那场高达7级的强震，最终不幸酿成1死、1,087人受伤，更有近9,000栋房屋遭到无情损毁。从当年的网上历史片段可见，强震发生时，福冈市中心最繁华的商业区天神区出现极为猛烈的摇晃，多座大厦的玻璃窗被当场震碎，无数尖锐的玻璃碎片如雨点般跌落闹市街上，场面触目惊心。

2026年6月25日星期四，日本北部青森县八户市发生地震，一栋建筑物的墙壁部分受损。美联社

专家警告未来随时可能触发高达7.5至8级的大地震与巨浪海啸。图为去年12月青森县地震。

日本青森县八户市有小山坡崩塌。法新社

6月25日，在日本北部盛冈市的JR盛冈站，东日本铁路公司的一名车站工作人员正在通报因地震而暂停的列车服务情况。美联社

当年的地震震央位于「警固断层带」的西北段。然而，福冈县最新发布的这份灾害报告，其恐怖程度远超当年。报告首度科学模拟了过去20年来从未活动过的「警固断层带」东南段（即陆地侧），与「小吕岛近海断层带」一旦不幸同时发生移位时，所可能交织引发的极端灾害规模。

最坏情况45000栋房屋毁烂

根据科学推算，一旦这两条巨大断层带同时移位，不仅会引发高达8.1级的超级强震，福冈县内更将迎来最大震度7的末日式剧烈摇晃。受灾影响范围极广，当中包括港人极为熟悉的旅游与居住重镇：福冈市、久留米市、筑紫野市，以及拥有著名天满宫的太宰府市，均会无一幸免地陷入全面危机。

报告警告，在最恶劣的情况下，强震恐会导致多达4.5万栋建筑物当场全毁或被随之而来的火海完全烧毁。在人命伤亡方面，当局推测约有2,400人会直接死于地震建筑物倒塌，若再算上灾后因避难期间环境恶劣、传染病或健康恶化等间接原因的「灾害相关死亡案例」，总死亡人数预计将飙升至高达3,300人。

报告明确预计强震还将引发海啸，虽然目前有关海啸的实际高度和具体淹没范围仍在加紧调查中，但潜在破坏力不容忽视。冈县官方已表明不敢掉以轻心，目前正计划火速与旗下各市町村紧密合作，全面重新检视并考虑储备应急物资的数量，并加紧准备各区的避难中心，以防患于未然。

周日强震发生于当地时间周日清晨5时21分。根据日本气象厅发布的资讯，震央位于岩手县近海（即1994年曾爆发7.6级致命地震的「三陆遥冲」海域），震源深度约40公里。青森县八户市及岩手县普代村均录得最大震度「5弱」，连远至北海道等北部地区亦观测到明显摇晃。

除了东北地区，热门旅游胜地山梨县日前亦爆发了最大震度达「6弱」的强震，导致首都圈剧烈摇晃。根据地方官方最新统计，山梨县、静冈县、埼玉县和神奈川县的受伤人数已进一步攀升至21人。

专家警告：须提防7.5至8级大地震与海啸

京都大学防灾研究所西村卓也教授等专家指出，今次强震与四日前（25日）造成12人受伤、390多座建筑物受损的7.2级地震有密不可分的因果关系。由于前次的修复工作尚未完成，接连的强震已令当地地基与建筑物结构变得极度脆弱。

专家警告，该海域已变成目前最危险的区域，未来随时可能触发高达7.5至8级的大地震与巨浪海啸。首相高市早苗随即在社交平台发文，呼吁民众保持最高级别的警觉。官方亦正密切监控附近的东通核电站、女川核电站及六所村核燃料后处理厂，目前暂未发现异常。