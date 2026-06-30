游日注意｜日本东北接连地震 福冈推测可发生8.1级强震致3300人死
发布时间：04:21 2026-06-30 HKT
日本近期地壳活动繁仍，继周四（25日）青森县和周日（28日）岩手县分别发生发生黎克特制7.2级和6.1级强震后，港人热门旅游胜地九州福冈县亦拉响警号。日本富士新闻网周一（29日）报道，福冈县公布了最新一份地震灾害预测报告，首度模拟若境内的两大魔王级断层——「警固断层」与「小吕岛近海断层」同时发生移位，恐将触发高达8.1级的大地震，造成高达3,300人死亡。
20年前「福冈西部近海地震」曾酿千人伤亡
2005年3月20日，福冈县曾爆发震惊全国的「西部近海地震」。根据去年该灾难20周年的回顾报道，当年那场高达7级的强震，最终不幸酿成1死、1,087人受伤，更有近9,000栋房屋遭到无情损毁。从当年的网上历史片段可见，强震发生时，福冈市中心最繁华的商业区天神区出现极为猛烈的摇晃，多座大厦的玻璃窗被当场震碎，无数尖锐的玻璃碎片如雨点般跌落闹市街上，场面触目惊心。
当年的地震震央位于「警固断层带」的西北段。然而，福冈县最新发布的这份灾害报告，其恐怖程度远超当年。报告首度科学模拟了过去20年来从未活动过的「警固断层带」东南段（即陆地侧），与「小吕岛近海断层带」一旦不幸同时发生移位时，所可能交织引发的极端灾害规模。
最坏情况45000栋房屋毁烂
根据科学推算，一旦这两条巨大断层带同时移位，不仅会引发高达8.1级的超级强震，福冈县内更将迎来最大震度7的末日式剧烈摇晃。受灾影响范围极广，当中包括港人极为熟悉的旅游与居住重镇：福冈市、久留米市、筑紫野市，以及拥有著名天满宫的太宰府市，均会无一幸免地陷入全面危机。
报告警告，在最恶劣的情况下，强震恐会导致多达4.5万栋建筑物当场全毁或被随之而来的火海完全烧毁。在人命伤亡方面，当局推测约有2,400人会直接死于地震建筑物倒塌，若再算上灾后因避难期间环境恶劣、传染病或健康恶化等间接原因的「灾害相关死亡案例」，总死亡人数预计将飙升至高达3,300人。
报告明确预计强震还将引发海啸，虽然目前有关海啸的实际高度和具体淹没范围仍在加紧调查中，但潜在破坏力不容忽视。冈县官方已表明不敢掉以轻心，目前正计划火速与旗下各市町村紧密合作，全面重新检视并考虑储备应急物资的数量，并加紧准备各区的避难中心，以防患于未然。
周日强震发生于当地时间周日清晨5时21分。根据日本气象厅发布的资讯，震央位于岩手县近海（即1994年曾爆发7.6级致命地震的「三陆遥冲」海域），震源深度约40公里。青森县八户市及岩手县普代村均录得最大震度「5弱」，连远至北海道等北部地区亦观测到明显摇晃。
除了东北地区，热门旅游胜地山梨县日前亦爆发了最大震度达「6弱」的强震，导致首都圈剧烈摇晃。根据地方官方最新统计，山梨县、静冈县、埼玉县和神奈川县的受伤人数已进一步攀升至21人。
专家警告：须提防7.5至8级大地震与海啸
京都大学防灾研究所西村卓也教授等专家指出，今次强震与四日前（25日）造成12人受伤、390多座建筑物受损的7.2级地震有密不可分的因果关系。由于前次的修复工作尚未完成，接连的强震已令当地地基与建筑物结构变得极度脆弱。
专家警告，该海域已变成目前最危险的区域，未来随时可能触发高达7.5至8级的大地震与巨浪海啸。首相高市早苗随即在社交平台发文，呼吁民众保持最高级别的警觉。官方亦正密切监控附近的东通核电站、女川核电站及六所村核燃料后处理厂，目前暂未发现异常。