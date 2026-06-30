周一，女作家卡罗尔（E. Jean Carroll）在指控美国总统特朗普多年前性侵的民事诉讼中取得重大胜利。美国最高法院周一作出裁决，拒绝受理特朗普要求推翻陪审团判决的上诉，这意味著下级法院此前认定特朗普须对卡罗尔实施性侵负上民事责任、并须赔偿五百万美元的裁决，已正式成为不可更改的最终定案。

指控百货公司更衣室施暴 陪审团不足三小时一致裁定罪成

2023年5月9日，当时一个由六名男性与三名女性组成的联邦陪审团一致裁定，有极其充分与足够的证据支持原告卡罗尔的主张，证实特朗普曾于1990年代中期，在纽约市一家高级百货公司的更衣室内，对其施加性虐。

特朗普性侵女作家案上诉失败 最高法院锤定维持500万美元赔偿。美联社

女作家卡罗尔（E. Jean Carroll）在指控美国总统特朗普多年前性侵的民事诉讼中取得重大胜利。路透社

聆讯当天，特朗普采取了不出庭的策略，其法律团队亦没有传唤任何证人出庭作证。陪审团在听取双方陈词后，仅仅经过不到三个小时的迅速讨论，便作出了一致裁决，勒令特朗普必须向卡罗尔赔偿五百万美元。

面对这场历史性的败诉，特朗普的法律团队与发言人依然态度强硬。特朗普团队在聆讯过程中始终矢口否认相关指控，并指整宗案件为一场「由民主党资助的政治骗局」，因而一路极力要求最高法院撤销原判。

在最高法院驳回上诉后，特朗普的发言人回应表示：「特朗普总统将持续战胜自由派利用司法作为政治武器的行为，并继续专注于让美国再次伟大的使命。」

法律专家指出，联邦最高法院通常只会受理涉及重大宪法或法律争议的案件，今次直接拒绝受理特朗普的上诉，本质上就是向外宣告下级法院的五百万美元判决无懈可击，维持完全有效。

另一宗8300万美元诽谤案仍悬而未决

值得留意的是，特朗普与卡罗尔之间的法律泥潭并未随着今次判决而彻底完结。两人的纠纷还衍生出了另一起规模更为庞大的诽谤名誉诉讼。卡罗尔指控，特朗普在性虐待事件曝光后，非但没有反省，反而持续利用公众影响力否认事件，并多次公开在媒体上指责和羞辱她。

针对该宗诽谤案，另一个联邦陪审团已于2024年1月作出严厉裁决，判定特朗普必须为其公开的诽谤言论负上民事责任，重判其须额外赔偿卡罗尔高达八千三百万美元。消息指出，今次最高法院正式驳回上诉的范畴，仅仅涉及该笔五百万美元的性侵民事判决；至于涉款更巨、高达八千三百万美元的第二宗诽谤案，最高法院目前尚未决定是否受理其上诉。这意味著特朗普在未来一段时间内，仍将继续被这场巨额的桃色官司所缠绕。