游日注意｜日本东北接连地震 专家：恐触发7.5至8级大地震

日本东北地区继上周四（25日）青森县发生黎克特制7.2级强震后，周日（28日）清晨岩手县外海再度爆发6.1级地震。有地质专家发出警告，周边地区近期强震频发，必须严加警惕未来引发高达7.5级至8级的大地震及海啸风险。

四天内连环爆发两次强震

周日强震发生于当地时间周日清晨5时21分。根据日本气象厅发布的资讯，震央位于岩手县近海（即1994年曾爆发7.6级致命地震的「三陆遥冲」海域），震源深度约40公里。青森县八户市及岩手县普代村均录得最大震度「5弱」，连远至北海道等北部地区亦观测到明显摇晃。

地震发生时，八户市有部分建筑物外墙当场崩塌倒塌，有当地居民惊恐表示，剧烈震动足足持续了近20秒，四周有人疯狂大喊赶紧关掉火源。京都大学防灾研究所西村卓也教授等专家指出，今次强震与四日前（25日）造成12人受伤、390多座建筑物受损的7.2级地震有密不可分的因果关系。由于前次的修复工作尚未完成，接连的强震已令当地地基与建筑物结构变得极度脆弱。

专家警告，该海域已变成目前最危险的区域，未来随时可能触发高达7.5至8级的大地震与巨浪海啸。首相高市早苗随即在社交平台发文，呼吁民众保持最高级别的警觉。官方亦正密切监控附近的东通核电站、女川核电站及六所村核燃料后处理厂，目前暂未发现异常。

富士山周边「6弱」强震21人伤 世界文化遗产景点石灯笼震断坠落

除了东北地区，热门旅游胜地山梨县日前亦爆发了最大震度达「6弱」的强震，导致首都圈剧烈摇晃。根据地方官方最新统计，山梨县、静冈县、埼玉县和神奈川县的受伤人数已进一步攀升至21人。

由于今次强震的震央位于敏感的富士五湖地区附近，旋即引发外界对富士山火山爆发的极大忧虑。虽然气象厅强调目前的各项观测数据未见异常，暂未发现与火山活动有关，但强震已对当地的世界文化遗产造成破坏。位于山梨县富士吉田市的著名旅游打卡景点「北口本宫富士浅间神社」，震后被发现有11座古老的石灯笼顶部严重断裂并坠落地上，场面触目惊心。