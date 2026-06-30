世界杯2026｜南韩足协爆黑箱任命洪明甫丑闻 警接8举报介入调查

2026年美加墨世界杯小组赛尘埃落定，被寄予厚望的南韩国家队却爆冷黯然出局，无缘晋身三十二强淘汰赛，这场滑铁卢随即在南韩内引爆排山倒海的公愤与究责声浪。随着风波愈演愈烈，韩国警方周一（29日）更抛出震撼弹，表明将积极介入调查南韩足球协会涉嫌违规任命国家队主帅洪明甫的案件。总统李在明亦罕有介入发声，在社交平台发文抨击韩国足协只顾派系利益，扬言将会展开大规模的体坛改革。

未经面试架空委员会 足协会长涉滥权遭举报

这场由足球场内蔓延至司法层面的问责风暴，矛头直指韩国足协会长郑梦奎。首尔警方证实，自2024年起已陆续接获共八宗与洪明甫获任命为国家足球队主帅相关的举报。其中最具爆炸性的一宗，是去年七月针对郑梦奎涉嫌不当干预主帅任命的实名举报，指控他涉嫌妨碍业务及滥用职权。

据南韩传媒报道，当时原本负责任命主帅的国家队战力强化委员会被足协高层彻底架空，而备受争议的洪明甫竟然是在未经正式面试、甚至没有经过董事会决议的荒谬情况下，便获得「空降」任命。韩国文化体育观光部早前已证实该过程确实存在部分违规行为。而首尔行政法院亦在早前的裁决中，判定该次任命存在违规，并驳回了足协试图取消对郑梦奎处分的请求，目前协会正就此提出上诉。不过消息强调，洪明甫本人并非案中被控诉的对象。

调查历时两年等待诉讼结果 洪明甫兵败辞职下台

面对外界质疑警方为何调查历时足足两年才采取积极行动，警方解释，这是因为当局需时等待相关行政诉讼的结果。警方发言人强调，目前案件仍需进一步深入审查，以厘清郑梦奎等高层是否有意图透过欺骗或胁迫手段，来妨碍足协的正常业务与人事任命。

在南韩国家队确定于分组赛出局的当日，四面楚歌的洪明甫已宣布辞去足球队总教练一职，提前结束这份原本为期至明年一月亚洲杯的合约。至于身陷滥权漩涡的足协会长郑梦奎，亦早于上月提前宣布将在世界杯结束后黯然卸任。

总统李在明罕有炮轰 扬言推进大改革杜绝黑箱作业

这宗体坛黑幕甚至惊动了青瓦台。韩国总统李在明昨日在社交平台X发文发表措辞强硬的声明。李在明怒斥：「若只顾派系利益而忽视真正能力，选拔无能者担任国家队主帅，惨败的结果根本是显而易见的。」他更表示，政府将会迅速且果断地推进体育界改革，誓言杜绝同类黑箱作业事件再次发生，以重建国民对南韩足球的信心。