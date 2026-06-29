马斯克「百万美元假抽奖」遭民事告欺诈 法官下令接受律师盘问

2024年美国大选期间，特朗普盟友、超级富豪马斯克（Elon Musk）针对摇摆州份搞「百万美元抽奖」，被控非法收买选票，后来更揭发「幸运儿」根本不是随机抽出，而是经过精心挑选的「政治代言人」。2名亚利桑那州选民指控涉嫌不实宣传及误导，向法院提出诈欺诉讼。美国联邦法官裁定，马斯克必须接受宣誓讯问。

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2024年10月，马斯克在宾州一场市政厅活动中宣布，只要签署「美国政治行动委员会」（America PAC） 支持美国宪法第一、第二修正案的请愿书，就有机会获得100万美元。

费城检方当时立即提告，主张该活动属于非法抽奖，然而发现得主非完全随机抽选，因此活动被认定不属于传统法律定义的非法彩票。

原告质疑呃个人资料

两名亚利桑那州女子哈维克（Joy Havick）与麦考佛蒂（Jacqueline McCafferty）如今指控，马斯克声称「随机」选出中奖者说法不实，涉嫌以欺诈方式搜集参与者个人资料。

受理此案的美国德州西区联邦法院法官海托沃（Susan Hightower），认为两名原告提出的证据，足以支持案件继续审理，因此下令马斯克接受原告律师的宣誓讯问（deposition），留下正式证词作为日后诉讼程序的证据。

PAC主任：不是随机

America PAC主任克里斯多福．杨（Christopher Young）曾作证称，他对马斯克使用「随机」（randomly）一词感到惊讶，这并非团队原先规划的活动方式。实际上，活动期间19名百万美元得主，是依据是否适合担任委员会代言人而挑选。

加州大学洛杉矶分校（UCLA）法学院政治学教授哈森（Rick Hasen）此前曾表示，美国联邦法律禁止付钱影响选民登记或投票行为。如果只是付钱请人签署请愿书，马斯克未必犯法；但如果活动限定登记选民参加，则可能涉及违反选举法。