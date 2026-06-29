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欧洲热浪｜欧盟总部高层开冷气低层挨热 员工怒轰「封建」

即时国际
更新时间：20:54 2026-06-29 HKT
发布时间：20:54 2026-06-29 HKT

欧洲多国热浪持续，位于比利时的欧盟总部贝莱蒙大楼电力系统不胜负荷，周五中午宣布局部关闭空调系统。然而，欧盟主席冯德莱恩等高层人物所在的高楼层继续有冷气，基层员工所在的低楼层则要挨热，有基层员工抱怨「这简直就像封建制度」。

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贝莱蒙大楼的员工在中午收到一条短信，内容为：「柏林——紧急——由于极端天气，1至7楼空调系统被迫关闭，直至今日结束。」

这栋大楼13层高，是欧盟主席冯德莱恩、26位欧盟委员和约3000名工作人员的办公地点。冯德莱恩的办公室在13楼办公，大多数委员的办公室都在8楼以上。

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根据POLITICO欧洲版旗下电子报Brussels Playbook，内部通讯显示，这项安排激怒了被迫挨热的员工，包括农业总司（DG AGRI）的工作人员。

一位在贝莱蒙大楼较低楼层工作的欧盟官员周五告诉POLITICO：「这简直就像封建制度。」另一位官员也认为这「令人不齿」。还有一位在8楼工作的人员说，即使空调开着，室内温度仍高达25.7℃。

这波热浪再次引发了人们对欧洲大部分地区家庭和办公室缺乏空调系统的讨论。欧洲大陆只有大约五分之一的家庭拥有空调。

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