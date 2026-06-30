疑争夺3月大女儿监护权 土裔德国枪手社福机构击毙6职员

德国北部一间儿童社福机构周一发生涉及监护权纠纷的枪击案，一名土耳其裔枪手疑为争夺3个月大女儿监护权开火，击毙6人，事后遭警方拘捕。案中所有遇害者均为该家福利机构工作人员，5人当场死亡，另1人送院后不治。案中还有数人受伤，部分人伤势严重。

数人受伤 部分严重

现场邻近汉堡的施塔德市，德国媒体引述警方消息说，嫌犯是一名在德国出生的45岁土耳其裔人，案发前与该家福利机构多人会面，讨论女儿的监护问题。事发时，女婴与生母正好就在中心办公室内，所幸并未受伤。

大批人员到场调查。路透社

鉴证人员到场䈭证。路透社

鉴证人员到场调查。路透社

现场放有鲜花悼念死者。路透社

6死者均为福利工作员

警方当晚通报称，6名死者均在该机构工作，其中包括4名女性和2名男性。

枪手此前并未因具有明显暴力倾向而引起警方关注，但曾发出过威胁，而且无牌藏枪，当局已排除案件具有政治或经济动机。

女婴与生母幸未受伤

根据警方目前掌握的情况，枪手原定于当天参加一场有关其3个月大的女儿监护权问题的会面。孩子的母亲和孩子当时居住在这家福利机构内，2人在事件中均未受伤。

德国媒体援引目击者的话报道，枪击发生后，枪手试图坐一辆汽车逃离现场，遭警方开枪拦截。车内一名65岁妇人连同枪手被捕，2人均未受伤。

德国总理：深感震惊

下萨克森州内政部长贝伦斯表示，这是一宗极其冷血的暴力犯罪，在当地社区留下难以磨灭的创伤。

总理默茨指今次事件令人深感震惊，称许多试图帮助和保护他人的人已经失去生命或受伤，他与受害者及其家属同在。

大规模枪击案在德国极为罕见，上次类似惨案在2023年发生，当时一名枪手在汉堡一间宗教聚会所开枪射杀6人后自戕；另在2016年，一名德国伊朗双重国籍、对大规模杀戮带有病态幻想的18岁青年，也在慕尼黑开火，夺走至少9条人命。