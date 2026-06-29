委内瑞拉7.5级地震︱18日大初生婴受困32小时奇迹获救 母掩护：他活着我就能活下去

委内瑞拉中北部上周三（24日）傍晚接连发生7.2及7.5级强震，一名仅18天大的婴儿在受困32小时后，与母亲先后获救，成为了希望的象征。英国广播公司（BBC）专访这位母亲，她说是儿子「救了她」，让她有动力保持清醒和警觉，「只要他还活著，我就能活下去。我时不时地摸摸他的鼻子，确认他还在呼吸。」

相关新闻：委内瑞拉7.5级地震︱中餐馆「打荷」变身英雄 开吊臂车勇救7人︱有片

帕蒂诺（Dayana Patino）在首都加拉加斯一间诊所受访 ，讲述布瓦砾中度过的恐怖时刻。她们一家住在重灾区拉瓜伊拉位于8楼。地震发生时，她刚好在洗碗，以为「只是轻微震动」，立即冲过去抱起儿子胡安大卫（Juan David），结果楼就塌了。

感觉像飞起 然后掉进坑里

她说：「我感觉自己像在飞。之后，我感觉自己沉入水和泥土中，然后掉进了一个坑里，就一直待在那里。我不知道自己当时是怎么做到没有松开孩子的。我有撞到家具。」她立刻开始尖叫，但很快就意识到没有人能听到。「我告诉自己，我不能浪费力气——等有需要的时候再呼救，在听到附近有人声或脚步声的时候。」

她说当时已不知道自己是怎么保持冷静的，她左腿被混凝土压住，动弹不得，太阳穴也抵着一块石头。直到她摸到身下有一本圣经时，她找到了希望。她说：「我的求生之旅就此开始。」

在废墟的黑暗中，她看到了一束「像月亮一样的微弱光点」。在获救前，她听到哥哥在喊她的名字。她说：「我告诉自己，这是我唯一的机会。我声嘶力竭，狂喊『我在这里！』他说『我找到你了，我保证，不把你救出来我绝不离开』。」

现场救援人员随即展开了一场精心策划的救援行动，最终母子二人在周四晚上获救。帕蒂诺双腿受伤，儿子幸运地只受了轻伤。

婴儿父：感觉自己像重生

帕蒂诺的丈夫格尔森刚回到家，停好车，地震就发生了。他设法翻过围栏逃了出来，亲眼目睹公寓大楼的惨状。他说，妻子和孩子获救的那一刻简直是个「奇迹」。

在广传的救援影片中，可以看到格尔森紧闭双眼，仰望天空，紧紧抱着儿子，激动不已。他说：「感觉难以言喻。我以为他们都死了。当我看到儿子时，我感觉自己像重生了一样。我简直不敢相信⋯⋯我感觉生命又回到了我身边。」

他们一家三口住处和所有财产都没有了，心爱的狗狗下落不明，他们悲痛欲绝。但格尔森说：「我们几乎失去了一切，但我们现在还活着⋯⋯我们将重建失去的一切。」

这场地震已遭成至少1450人死亡。由于大量建筑物倒塌，救援困难，预料伤亡人数将大幅上升。