熊袭人｜青森县八甲田山5天2宗 采竹笋男子死亡遗体留伤痕

日本青森市八甲田山接连发生熊袭人事件，一名男子28日采竹笋时失踪，救搜人员当天进行空中搜索，曾看到有熊在倒卧的人旁边。狩猎协会和警方等持续搜索，29日发现遗体，确认男子已死亡，尸体有被动物攻击的痕迹。

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青森八甲田山接连发生熊袭人事件。 青森市环境保全课

据青森市和警方透露，6月28日早上6时许，黑石市63岁男子工藤正治，与朋友前往八甲田酒店以东540多米的位置采竹笋。约2个半小时后，朋友返回行李寄存处，发现行李被动物翻得乱七八糟。他们也看到熊本体，喷洒驱虫剂后熊逃去无踪。他随后到登山入口处报案，表示「一起去采竹笋的朋友没回来」。

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28日下午约3时半，青森县警出动直升机搜索，发现疑似有人躺在一头熊附近。狩猎协会、警方和县防灾直升机随即展开搜寻。搜寻29日继续进行，最终发现男子已死亡，尸体有疑似被熊攻击的痕迹。

日本近期频传熊出没。路透社

6月24日，在八甲田山地狱沼以东约700米处，也有一名女子采摘竹笋时，被熊抓伤背部并咬伤腿部。青森县已于2026年4月新增亚洲黑熊出没特别警报，由于5天内发生2宗熊袭人事件，县方周一下午5时发出警报。

青森市市长西秀记表示，已要求民众避开相关区域，市内环境保全课的职员也加强巡逻，并向登山者发放宣传单张，提高防范意识。