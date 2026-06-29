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泰国狠母迫12岁女赴日卖淫 获刑7年6个月

即时国际
更新时间：17:27 2026-06-29 HKT
发布时间：17:27 2026-06-29 HKT

日本去年传出惊人的人口贩卖案，一名29岁泰国女子将12岁女儿带到日本，迫她在按摩店卖身，其本人则逃往台湾从事性交易。事件震惊泰、日、台三地，这名狠母在台湾落网后送回泰国受审，周一获刑7年6个月。

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涉事女童一个月内被迫接客逾60人，她等不到妈妈回来接她，自行前往出入国在留管理局求助，令这宗案件曝光。

日本警方指出，女童原本与妹妹、祖父母在泰国同住，就读当地一所公立中学，母亲则不同住，长年在不同国家从事性服务。

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泰国检方以贩卖人口等罪名起诉女童母亲，法官指「被告认罪，因此考虑从轻处理，判其监禁7年6个月。

据日本放送协会（NHK）报道，这名女孩去年已从日本返回泰国，目前正在政府营运的庇护所接受生活援助。

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