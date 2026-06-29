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世界杯2026｜加州圣荷西球迷区传枪响　1死1重伤

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更新时间：22:33 2026-06-29 HKT
发布时间：21:07 2026-06-29 HKT

加州圣荷西（San Jose）一处热门娱乐场所28日发生枪击事件，造成1死1重伤。案发现场是当局开设的世界杯「球迷区」，有赛事转播供民众一同观看。

路透社报道，湾区设有数十处世界杯球迷活动区，供民众聚集在一起观赏世界杯赛事。枪击事件于圣贝德罗广场（San Pedro Square）发生，是众多球迷区之一，但事发时并没有比赛正在直播，当天唯一一场赛事在下午2时已结束。

当地晚上9时12分，圣荷西警方在X平台发布消息称：「一名受害者当场死亡。另一名受害者被送往当地医院，伤势危及生命。此事作为凶杀案进行调查，事发区域周边多条街道已被封闭。」

路透社一名记者在现场看到大量警力部署，多辆警车停在现场，一名被白布部分盖住的伤者躺在担架上，被身穿制服的人员迅速抬离现场。事发后，附近大部分酒吧关闭。

一名保安人员不具名透露，伤者情况危急，「那个人还在呻吟。他的脖子和后背都有血迹。」他看到警察与保安及几名目击者交谈。

湾区迄今举办了5场世界杯比赛，最近一场是周三波黑队与东道主美国的淘汰赛。

 

 

 

 

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