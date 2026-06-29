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「坚毅之龙」日美联合射击训练 模拟阻击入侵

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更新时间：16:48 2026-06-29 HKT
发布时间：16:48 2026-06-29 HKT

日本陆上自卫队和美国海军陆战队昨日（28日）在大分县日出生台演习场举行联合射击训练，两军约400名士兵参加，模拟日美部队联合阻击入侵敌军。

展现两国防卫印太地区决心

共同社报道，本次训练是日美联合军演「坚毅之龙」的一部分。该军演始于2021年，今年是第6次举行，演习周期为6月20日至30日，范围覆盖日本九州、冲绳15个地区，重点演练西南地区岛屿防御，共有7300名日本陆上军官兵及2300名美国海军陆战队官兵参与。  

「坚毅之龙」日美联合射击训练，模拟阻击入侵。X@JGSDF_pr
「坚毅之龙」日美联合射击训练，模拟阻击入侵。X@JGSDF_pr

日媒称，这次演习旨在加强美日同盟的防御能力，展现两国共同防卫日本和维护印太地区和平稳定的决心。 

昨日的射击训开放予媒体采访，期间日美部队用于侦察用的小型无人机从空中确认敌方军队后，陆上自卫队16式机动战车和火炮相继发起射击，成功击中模拟敌方阵地的目标地点。训练还模拟了部署在前线的日美部队统一用步枪射击、陆上自卫队员将受伤美军士兵送医的场景。
　　
日本10式坦克原本也参加「坚毅之龙」军演，但当天并未亮相。今年4月，该款坦克在日出生台演习场的射击训练中造成事故，炮弹在发射前意外爆炸，造成3名自衞队队员死亡、1人重伤。陆上自衞队全面暂停10式坦克的主炮射击训练，直至完成调查。

 

 
 
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