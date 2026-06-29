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李在明：推动南韩迈向「超级差距」产业强国 半导体AI乃重中之重

即时国际
更新时间：16:52 2026-06-29 HKT
发布时间：16:52 2026-06-29 HKT

南韩总统李在明今日（29日）在总统府青瓦台主持「大韩民国大飞跃三大超级项目国民报告会」。他表示，今年是南韩迈向「不可替代的大韩民国」的重要起点，核心政策任务就是推动南韩成为「超级差距」产业强国，当中半导体与实体人工智能（AI）将是重中之重。

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望形成「实体AI」良性循环

针对半导体产业，李在明指出，为顺应全球半导体需求激增的趋势，南韩有必要尽快建成生产枢纽，并透过对西南地区的大规模投资，提前建构具压倒性的供应能力。同时，他强调在全国范围建立资料中心的重要性，期望形成「实体AI-资料中心-产业创新」的良性循环体系，即把产业一线利用实体AI收集的资料汇聚到资料中心，从而推动产业创新。

李在明强调，国土均衡发展与AI、半导体生产据点的建设需求相契合，因此三大投资项目具有重要意义，政府将凝聚力量，避免企业在投资过程中遭受损失。他亦在会上特别感谢亲自出席活动的三星电子会长李在镕，以及 SK 集团会长崔泰源。

青瓦台将设官员专责

李在明续指，未来要凝聚民官力量建立「南韩型AI生态系统」，这三大超级计划的成果将支撑国家未来二十、三十年的发展。他承诺，政府将在青瓦台下设负责该计划的专责官员，他本人亦将全力促成三大超级计划迅速落实。

「无法被追赶的绝对差距」

「超级差距产业强国」其实是指一个国家在关键核心产业与技术上，拉开与竞争对手「无法被追赶的绝对差距」，进而奠定全球霸主地位的国家发展目标。此概念源自南韩企业常用的商业术语「超级差距」（Super Gap）。
 

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