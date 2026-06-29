偷天换日｜南韩银行经理以玩具钞扮真钞 窃35万港元瞒两周终穿煲

南韩庆尚北道庆州市爆出离谱金融案，一名金融机构分行经理涉嫌挪用约7000万韩圜（约35.6万港元），为掩饰犯行，竟购买上卡通图案的玩具假钞放入金库充数。如此明显的假钞，竟然放在金库长达2星期才被发现，引发外界哗然，质疑金融机构的监管机制。

网购玩具钞票

事发于庆州知名观光区皇理团路的新村金库分行。今年1月，7000万韩圜现金遭非法提取，后来一名银行员察觉金库运作异常，通报上级追查才揭发此案。

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南韩庆州市一名银行经理被指以玩具钞顶档，偷走金库35万港元。 网上图片

警方接获报案后展开调查，发现是该分行经理所为。为延后被发现的时间，他还特地网购印有卡通图案的5万韩圜玩具钞票，偷走真钱后换入玩具钞。

事实上，玩具钞与真钞明显不别，可一眼看穿，但由于该分行规模极小，只有经理与课长两人共同管理业务，内部监督机制松散。据内部员工透露，该经理每日结帐时主动表示「我来放钱吧」，并利用职务权限独自进出金库，长期不让同事接触帐务与现金管理作业，导致案发一段时间后才被发现。

事件曝光后，涉案经理随后主动向警方投案。法院近日发出简易起诉书，该经理已遭公司解雇，挪用的款项也已全数寻回。

案件曝光后迅速在网路上掀起热议，不少网友认为案件过于荒唐，痛批涉案经理「胆大包天」，有人调侃「假钞看起来还满可爱的」。质疑其究竟如何认为能够长期瞒天过海，同时也让金融机构的内控管理问题再次成为外界关注焦点。