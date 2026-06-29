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委内瑞拉7.5级地震︱马杜罗狱中引圣经为灾民祈祷：须持续抢救生命

即时国际
更新时间：15:34 2026-06-29 HKT
发布时间：15:34 2026-06-29 HKT

委内瑞拉拯救持续进行中，前总统马杜罗（Nicolás Maduro）6月28日在社交媒体上发文，向国内民众表达慰问与支持。

帖文或由团队代发

美国有线电视新闻网（CNN）报道，马杜罗在贴文中表示：「西莉亚（Cilia，马杜罗妻子）与我为罹难者、伤患、失联者、他们的家属，以及分分秒秒持续奋力抢救生命的所有人祈祷。」

马杜罗强调须持续抢救生命。nicolasmaduro@instagram
马杜罗强调须持续抢救生命。nicolasmaduro@instagram

马杜罗随后引用马太福音第25章内容，其中包括这节经文：「『我们什么时候见你病了，或是在监里，来看你呢？』王要回答说：『我实在告诉你们，这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了』。」

他更说：「我们正处于关键时刻，必须持续抢救生命，并设置救灾营地，好让失去家园或因各种原因无法返回住所的人有地方暂住。」

相关新闻：马杜罗遭美军生擒囚纽约黑狱　屈6平方米单人仓深夜狂叫「被绑架」

目前还不清楚这则讯息是否由马杜罗亲自口述，还是经他审核过交由团队发布，据称上文是在他位于布鲁克林的大都会拘留中心（Metropolitan Detention Center, Brooklyn）的牢房中写下的。

2026年6月24日傍晚，委内瑞拉西北部及中部地区连续发生两次大规模极浅层地震（双震），规模分别为黎克特制7.2及7.5级，目前死亡人数攀升至近1500人，使本已长期深陷严重的政治与经济危机委内瑞拉更加水深火热。

美国于今年年初发动前所未见的跨国突袭行动，在委内瑞拉境内抓捕马杜罗夫妇后，送回美国受审。

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