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墨西哥蝙蝠侠｜捉5偷车贼 「五花大绑」示众 警追缉神秘人

即时国际
更新时间：15:17 2026-06-29 HKT
发布时间：15:17 2026-06-29 HKT

墨西哥近日有人自命英雄，在街头捉到多名偷车贼后，将贼人用胶带缠绕绑在电线杆或路灯柱上示众，并在贼人脸上用有麦克笔写「小偷」等及各式涂鸦，事件引发热议。

综合外媒报道，事发近2周在墨西哥哈利斯科州（Jalisco）拉戈斯德莫雷诺市（Lagos de Moreno），当地传媒将捉贼神秘人称为「墨西哥蝙蝠侠」拉戈斯德莫雷诺蝙蝠侠」。

「墨西哥蝙蝠侠」抓偷车贼五花大绑示众。 X@LuisCardenasMx
「墨西哥蝙蝠侠」抓偷车贼五花大绑示众。 X@LuisCardenasMx
「伦车贼」被画花脸写大字。 X@LuisCardenasMx
「伦车贼」被画花脸写大字。 X@LuisCardenasMx

当地警方指出，6月13日出现第一宗「蝙蝠侠捉贼」，至今已有至少5名男子被抓到偷车而捆绑示众。「蝙蝠侠」以大量胶带缠绕贼人，将他们固定在电线杆或路灯柱上示众，脸上被画猫须或小胡子，柱上另贴桃红色公告详述相关犯行，原本被偷的车则放在旁边作证。

偷车贼疑被打伤。 X@LuisCardenasMx
偷车贼疑被打伤。 X@LuisCardenasMx

不过，警方指出这些被五花大绑的才是受害人，他们被救下来之后送院，多名偷车贼获救时，身上有明显殴打伤痕，其中一人更浑身是血。

警方目前尚未逮捕任何人，但锁定了2辆相关车辆，目前正全力追缉自诩「街头英雄」的疑犯。

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