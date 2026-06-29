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世界杯2026｜佛得角队长涉性侵随队翻译 医疗报告证女方多处受伤

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更新时间：14:27 2026-06-29 HKT
发布时间：14:27 2026-06-29 HKT

在今届世界杯决赛周缔造历史晋级的佛得角，近日有主力队员卷入严重性侵风波。据巴西著名媒体《Globo》披露，现年36岁的佛得角队长怀恩文迪斯（Ryan Mendes），涉嫌于今年3月27日球队身处新西兰奥克兰，与智利进行热身赛期间，性侵一名巴西籍女翻译。

控强闯酒店房间施暴

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怀恩文迪斯卷入性侵风波。turmapop@X
怀恩文迪斯卷入性侵风波。turmapop@X
女子声称被怀恩文迪斯性侵。turmapop@X
女子声称被怀恩文迪斯性侵。turmapop@X

报道指，受害女子当时获新西兰足总聘用担任随队翻译，她指控，事发当日怀恩文迪斯强行进入其酒店房间，对她实施殴打、咬伤并强行性侵。据《Globo》获取的医疗报告及随后的法医妇科检查证实，受害人的颈部、嘴唇均有明显瘀伤，私密部位亦有两处裂伤。女方已于4月10日将医疗报告提交予新西兰警方并正式报案。

新西兰警方日前证实已就一宗性侵指控展开调查，但碍于当地私隐法律，未有公开疑犯姓名。

FIFA佛得角足协均未回应

国际足协（FIFA）周六（27日）发表声明回应，强调对任何不当行为的指控均极为重视，目前已与新西兰当局取得联系，但鉴于独立司法机构的运作原则，现阶段无法作进一步评论。佛得角足总至今则拒绝置评。

据悉，受害女子及其丈夫早前已向佛得角足总及FIFA致函，要求即时禁止怀恩文迪斯参加本届世界杯余下赛事。

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佛得角已缔造绿茵童话

佛得角在今届世界杯缔造了绿茵童话，在与西班牙、乌拉圭及沙特阿拉伯同组的艰难形势下，凭3场激战和局夺得小组次名晋级。身为队长的怀恩文迪斯3场分组赛均有上阵。

佛得角历史性晋级后，原定于北京时间7月4日早上6时迎战卫冕冠军阿根廷，如今爆出核心丑闻，无疑为球队的奇迹之旅蒙上巨大阴影。

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