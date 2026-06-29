英媒：施纪贤或角逐北约秘书长 获欧洲领袖尊重成优势

现年63岁的英国首相施纪贤（Keir Starmer）已于6月22日宣布请辞首相及工党党魁，结束不足两年的执政任期，工党预计将于7月中至9月期间选出继任人选。不过，施纪贤或再有大动作，据英国媒体最新报道，他正考虑角逐北约（NATO）秘书长一职。

政治斡旋能力或成软肋

《观察家报》（The Observer）等英媒周日（28日）引述施纪贤盟友的消息指出，他在早前的七国集团（G7）峰会期间深得欧洲领导人尊重，并与乌克兰总统泽连斯基建立了密切关系。

不过报道同时指出，北约秘书长的选拔往往涉及复杂的政治交易，这并非施纪贤所擅长，且他的提名也必须获得新一届英国政府的明确支持。

出访次数创英领袖纪录

不过，施纪贤频繁的出访纪录亦引发国内争议。《每日电讯报》（The Daily Telegraph）统计指出，施纪贤在任内首17个月中，累计有约两个半月身处国外，出访频次创下英国领导人纪录，其出访里程数更是前首相贝理雅（Tony Blair）同期的近两倍，因而引来外界批评他忽略国内事务。

英政府暂未回应

北约秘书长的遴选一向透过成员国之间的非正式外交磋商进行，最终人选须获全体32个成员国一致同意。现任秘书长吕特的任期将于2028年届满，除非全体成员国同意延任，否则届时将出现空缺。

对于施纪贤或角逐北约秘书长一事，英国首相府尚未作出置评。