Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英媒：施纪贤或角逐北约秘书长 获欧洲领袖尊重成优势

即时国际
更新时间：12:23 2026-06-29 HKT
发布时间：12:23 2026-06-29 HKT

现年63岁的英国首相施纪贤（Keir Starmer）已于6月22日宣布请辞首相及工党党魁，结束不足两年的执政任期，工党预计将于7月中至9月期间选出继任人选。不过，施纪贤或再有大动作，据英国媒体最新报道，他正考虑角逐北约（NATO）秘书长一职。

政治斡旋能力或成软肋

《观察家报》（The Observer）等英媒周日（28日）引述施纪贤盟友的消息指出，他在早前的七国集团（G7）峰会期间深得欧洲领导人尊重，并与乌克兰总统泽连斯基建立了密切关系。

不过报道同时指出，北约秘书长的选拔往往涉及复杂的政治交易，这并非施纪贤所擅长，且他的提名也必须获得新一届英国政府的明确支持。

出访次数创英领袖纪录

不过，施纪贤频繁的出访纪录亦引发国内争议。《每日电讯报》（The Daily Telegraph）统计指出，施纪贤在任内首17个月中，累计有约两个半月身处国外，出访频次创下英国领导人纪录，其出访里程数更是前首相贝理雅（Tony Blair）同期的近两倍，因而引来外界批评他忽略国内事务。

英政府暂未回应

北约秘书长的遴选一向透过成员国之间的非正式外交磋商进行，最终人选须获全体32个成员国一致同意。现任秘书长吕特的任期将于2028年届满，除非全体成员国同意延任，否则届时将出现空缺。

对于施纪贤或角逐北约秘书长一事，英国首相府尚未作出置评。

最Hit
麦明诗叔仔豪送「金牛花束」畀员工价值数万 盛龙亨做博爱总理 晒游艇名表劲富贵
麦明诗叔仔豪送「金牛花束」畀员工价值数万 盛龙亨做博爱总理 晒游艇名表劲富贵
影视圈
16小时前
不是湿疹︱深圳一家五口患疥疮夜晚奇痕难入睡 医生警告：传染性极强
不是湿疹︱深圳一家五口患疥疮夜晚奇痕难入睡 医生警告：传染性极强
即时中国
5小时前
世界杯2026｜一文睇清32强至决赛32场赛事 开波时间及电视直播资料
足球世界
23小时前
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
影视圈
22小时前
九龙城小巴车祸｜车Cam曝光 举伞途人避唔切遭从后硬撼 路牌被撞断飞出
00:50
九龙城夺命小巴｜车Cam曝光 举伞途人避唔切遭从后硬撼 路牌被撞断飞出
突发
17小时前
黎燕珊「黄昏恋」甜蜜回春如少女 偕新欢穿情侣装春风满脸 曾传遭前夫刘永家暴
黎燕珊「黄昏恋」甜蜜回春如少女 偕新欢穿情侣装春风满脸 曾传遭前夫刘永家暴
影视圈
3小时前
世界杯2026︱南韩出局引公愤 主教练洪明甫收「死亡威胁」宣布辞职
世界杯2026︱南韩出局引公愤 主教练洪明甫收「死亡威胁」宣布辞职
即时国际
1小时前
港产口罩厂转卖鞋！全手工做潮款凉鞋爆红 负责人靠转型救亡：唔卖鞋已经保唔住间厂
港产口罩厂转卖鞋！全手工做潮款凉鞋爆红 负责人靠转型救亡：唔卖鞋已经保唔住间厂
生活百科
2026-06-28 10:00 HKT
00:58
何文田地盘挖泥机翻侧 堕铁通压毙一男工 另有一人受伤送院
突发
2小时前
九龙城夺命小巴｜死者为休班食环督察 据悉司机疑因前车收慢酿祸
九龙城夺命小巴｜死者为休班食环督察 据悉司机疑因前车收慢酿祸
突发
13小时前