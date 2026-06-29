世纪热浪｜高温东移德国飙至41.7°C热到沥青融化 捷克波兰双破40°C

欧洲正遭受极端热浪横扫，德国历史高温纪录在短短三天内被接连推高。德国气象局初步数据显示，全国最高温纪录在上周末（6月27日&28日）连续两天被打破，位于德波边境的布兰登堡邦小镇科申（Coschen ）于周日（6月28日）飙至41.7°C。全德 16 个联邦州当中，有高达 13 个州打破了各自的最高温观测史。

在热浪之下，「分次小口补水」是绝对必要的。美联社

在热浪之下，德国小孩在公园戏水。美联社

在热浪之下，德国当局出动喷雾降温。美联社

德国莱比锡有电车基础设施被「热坏」，沥青被晒至融化。美联社

柏林出动水砲车消暑

历史性极端高温严重冲击欧洲民生与基础设施。德国A2高速公路因高温导致路面局部爆裂而被迫封闭，铁路系统亦运作受阻；柏林警方更罕见地出动防暴水砲车，在市中心喷洒水雾协助民众消暑。

此外，东德部分地区引发森林火灾，火场更因残留二战未爆弹而不时传出爆炸，导致消防员一度被迫暂停灌救并紧急撤离居民。

气候变迁加剧热浪

捷克与波兰亦同受这波地狱级热浪肆虐。捷克周日（28日）再次刷新历史高温纪录，位于首都布拉格以北的多克萨尼（Doksany）录得高达 41.9°C，这已是该国在短短两天内第二次改写最高温纪录。同日（28日），波兰西北部苏比策镇（Slubice）的气温亦飙升至 40.5°C 的新高，突破该国史上的最高气温。

这波地狱级热浪目前正席卷整个欧洲。气象学家指出，本次极端气候是由「亚米茄阻塞」（Omega Block）气象现象所驱使，该现象因高空天气图上的高压脊与低压槽弯曲分布、流场形状酷似希腊字母 Ω（Omega）而得名。在该气象系统的影响下，热空气会被长时间困在欧洲上空，而全球气候变迁则显著加剧了这波热浪的破坏强度。

