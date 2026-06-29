社媒禁令｜澳洲出狠招强化监管 科企违规罚款翻倍至5亿港元

澳洲对16岁之下少年儿童实施的社交媒体禁令，已实施6个月，但效果不彰。当局上周六（6月27日）宣布，科技公司若未遵守这个全球首创的禁令，最高罚款金额将翻倍。

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超500万个未满16岁帐户遭停用

根据澳洲政府提出的更新法案，针对违规企业的系统性疏失，罚款上限将从4950万澳元，提高至9900万澳元（5.35亿港元）。政府也将赋予网络监管机构「澳洲电子安全委员办公室」更大的资讯调查权限，未来可要求社交媒体公司提供证据，说明其为避免未满16岁者注册帐号所采取的具体行动，并允许监管机关向第三方（如年龄验证公司或应用程式商店）搜集资料，以查证平台说法。

政府并重申，电子安全委员办公室目前正调查5个平台的潜在违规状况，包括Meta旗下的Instagram与Facebook、Google的YouTube、Snapchat、TikTok。澳洲总理阿尔巴尼斯发声明说：「大型科技公司在遵守法律方面显然做得不够，现在仍有太多儿童在使用社媒体。」

声明指出，自禁令实施以来，已有超过500万个未满16岁帐号遭到停权或限制使用。但多项研究显示，科技公司采取的年龄验证措施（例如自拍验证）太容易被规避。据报儿童规避的方法包括在脸上画胡子以骗过年龄评估扫描，及使用父母或哥哥姐姐的帐户等。在许多情况下，儿童甚至从未被要求证明年龄。

根据上周发表在《英国医学期刊》的研究，禁令生效3个月后，仍有85%的12至15岁澳洲青少年持续使用社交媒体。研究发现，三分二未满16岁的使用者透过自报超过限制的年龄，或上传被平台认定为超过16岁的自拍照，继续保有帐号。