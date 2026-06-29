委内瑞拉7.5级地震｜增至1450死 18天大婴儿及另一对父子瓦砾中获救

南美洲委内瑞拉日前发生百年来最具破坏力的7级以上「双地震」，灾情持续恶化。政府周日（29日）公布，死亡人数增至1,450人，另有超过3,100人受伤，大批民众仍然失踪。救援工作踏入第四日，来自世界各地逾2,600名救援人员联同近140只搜救犬，在重灾区与时间竞赛，继续搜寻生还者。

母亲或以身作盾保护婴儿

位于首都加拉加斯以北的沿海城市拉瓜伊拉为重灾区。多日来不满重型机具不足的居民和义工，徒手在瓦砾堆中寻找生还者。上传社交媒体的影片可见，搜救人员在探照灯协助下于倒塌的砖瓦上作业，上周五深夜把一名婴儿救出。婴儿被包裹在棉被中，小心翼翼地由搜救人员一一接力传递。据称婴儿仅18天大，受困32小时毫发未伤。婴儿的母亲也于1小时过后获救。医护人员认为，这位母亲可能是用自己的身体或其他物品掩护婴儿，才保住孩子性命。

超过770幢建筑物倒塌

另外，根据美联社报道，委内瑞拉官方表示，至今已有超过770幢建筑物部分或完全倒塌，较两日前公布的数字增加一倍，而周日早上仍录得4.2级及4.5级余震，增加搜救难度及建筑物进一步倒塌风险。

由于黄金救援时间逐渐过去，找到生还者的机会愈来愈低，但搜救队仍陆续救出幸存者，为家属带来一丝希望。美国及法国救援队周日上午成功从瓦砾中救出一名男子及其儿子，二人其后由救护车送院治理，现场民众报以掌声。

居于灾区的居民梅尔卡诺（Jason Mercano）表示，一直透过社交媒体与被困瓦砾下的家人保持联络，他说：「工作非常艰难，但我们仍然坚持下去，我们从未放弃希望。」然而，不少灾民批评政府救援不足，初期主要依靠居民自发徒手挖掘救人。随着大批国际救援队抵达，拉瓜伊拉州的搜救工作周日开始变得较有组织，但当地仍实施严格管制，政府派出逾1.4万名军警驻守灾区，限制民众进入。

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失踪人数或突破5万人

受通讯中断及手机网络不稳影响，大批家属透过民间建立的失踪者资料库寻找亲人，其中一个平台登记失踪人数已突破5万人，但实际仍有多少人未寻回仍未能确认。

医疗系统面临压力 公营医疗物资短缺

在沿海重灾区卡蒂亚拉马尔（Catia La Mar），救援人员周日发现生命迹象，并隔着瓦砾向一名被困男子喊话，指示对方配合救援，其家人在旁焦急守候。

医疗系统亦面临巨大压力。首都加拉加斯的多明戈卢西亚尼医院（Hospital Domingo Luciani）接收大量伤者，虽然公营医疗物资短缺，但在各界踊跃捐赠下，暂时仍能应付需求。院内麻醉科医生佩雷斯（Leomery Pérez）表示：「病人数量非常多，但幸好社会各界送来大量物资，支援医院运作。」

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联合国辖下国际移民组织（IOM）早前估计，今次地震可能影响多达676万人，其中首都加拉加斯约200万人受灾。组织与微软「AI for Good Lab」合作分析卫星影像，发现重灾区卡蒂亚拉马尔约31.5%建筑物受损，并呼吁国际社会尽快提供更多人道援助，以支援灾后重建及安置流离失所居民。