伊朗局势｜美伊据报同意停止空袭 拟周二就霍尔木兹海峡谈判

美国媒体Axios周日引述一名美国高级官员报道，美国与伊朗已同意停止近期的空袭，并重启有关霍尔木兹海峡争议的谈判，以避免局势进一步升级，危及双方早前达成的临时和平协议。

美伊拟卡塔尔举行会谈

路透社表示，暂时未能核实有关消息，白宫未有即时回应。报道指，美伊代表计划于周二在卡塔尔举行新一轮会谈，恢复外交接触。若消息属实，将标志双方在连日军事冲突后再次重返谈判桌。

一艘货船上周四在遭伊朗发射的炮弹击中后，美伊互相指责对方违反6月17日达成的临时停火协议，令局势迅速恶化。伊朗周日凌晨向美军位于科威特及巴林的军事设施发射导弹及无人机，以回应美军空袭；美国则表示，当天稍早再次空袭伊朗目标，并指伊朗未有遵守停火承诺。

巴林科威特遭导弹及无人机袭击

美国总统特朗普其后在社交平台发文警告，若伊朗继续违反协议，美方将「完成早已成功展开的军事行动」，更扬言「伊朗伊斯兰共和国将不复存在」。

此外，中东局势仍未平息。以色列周日表示，再次空袭黎巴嫩南部真主党地下设施；伊朗则重申，只有以军停止在黎巴嫩的军事行动，整体停火安排才有望维持。巴林及科威特亦证实遭受伊朗导弹及无人机攻击，其中巴林一幢住宅大厦受损，但未有造成伤亡；卡塔尔则表示，一名国民因区内军事行动波及船只受伤后死亡，另有一人受伤。