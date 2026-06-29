俄罗斯总统普京周日承认，俄罗斯多个地区出现燃料供应问题并导致短缺，当局已成立专责工作小组，确保全国燃料供应稳定。

俄正考虑禁止柴油出口

普京在出席一场有关燃料供应及分配的高层会议时表示，俄方需尽量减轻乌克兰对俄罗斯能源设施发动无人机攻击所造成的影响，这亦被视为导致供应紧张的因素之一。

他指出，政府必须确保农业部门获得充足燃料供应，并表示当局正考虑禁止柴油出口，以保障国内需求。

普京指乌无人机攻袭致俄罗斯燃料短缺 成立专责小组稳定供应。路透社

普京在会上表示：「你们很清楚，司机和企业仍然面对问题，遗憾的是，部分加油站仍然出现排队情况。」他同时强调：「我们必须尽量减少恐怖袭击对民用目标及基础设施的影响。」

乌针对能源及石油设施打击

乌克兰近期加强对俄罗斯境内及俄控地区的中远程打击，主要针对能源及石油设施。普京表示，目前俄罗斯汽油储备约为170万吨，7月产量预计将高于6月水平。

他说，是否全面禁止柴油出口仍在研究中。俄罗斯副总理诺瓦克（Alexander Novak）早前则表示，现阶段无需实施相关禁令。

普京指出，燃料供应专责小组正全天候运作，当局需采取「与当前挑战规模相匹配的系统性措施」，以提高供应并稳定价格，特别是确保农业季节用油不受影响，因为这直接关系到收成。