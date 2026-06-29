美国科罗拉多州犹他州交界山火 三名消防员殉职 州长宣布进入紧急状态

美国科罗拉多州与犹他州交界地区爆发大规模山火，当局表示，三名联邦消防员在周六扑救期间不幸殉职，另有两人受伤送院治理。

火势急速恶化消防员被困

美国内政部指，涉事消防员隶属联邦应急队伍，当时正参与扑救位于诺尔斯（Knowles）及戈尔（Gore）两场山火期间，火势突然急速扩散并形成「火焰包围（burnover）」情况，导致队员被困，需紧急寻找掩护。两名受伤消防员则因烧伤送往医院治疗。

美国野外消防局表示，对事件深感悲痛，正全力支援死伤者家属及同袍，并赞扬殉职人员的勇气与奉献精神。

国民警卫队支援授权救灾

官员指出，两场山火其后进一步蔓延并合并，目前已焚毁约2.8万英亩土地。科罗拉多州州长波利斯宣布进入紧急状态，并授权国民警卫队支援救灾行动，他形容事件是「令人心碎的损失」。

在邻近的犹他州，多达11场活跃山火持续燃烧，其中规模最大的山火已烧毁逾9.3万英亩，且仍未受控。当地政府已提前禁止燃放烟花，以应对即将来临的美国独立日假期可能带来的火灾风险。

当局指出，近期西部地区气候干旱、风势强劲，加上气温偏高，令山火迅速蔓延。多名科学家亦警告，气候变化正令极端高温及干旱更频繁出现，未来山火规模及强度可能持续上升。