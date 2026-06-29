世纪热浪︱法国录约千宗超额死亡 欧洲多国破高温纪录 世卫警告欧洲成升温最快地区

欧洲持续受极端热浪侵袭，法国公共卫生部门周日表示，上周高温高峰期间录得约1,000宗额外死亡个案，当中大部分为65岁以上长者，主要集中于家庭及巴黎等高温红色警报地区。当局指，在最炎热的三天内，死亡人数明显高于平日水平，相关统计仍可能随后续数据更新而上升。

德国波兰等破高温纪录

美联社报道，世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞警告，欧洲目前是全球升温最快地区，气温上升速度达全球平均两倍。他指出，约1.5亿人正受极端高温影响，并导致多地出现死亡、停课及电网承压等情况，形容今次热浪已由「百年一遇」变成几乎每年出现，呼吁各国加强公共卫生准备。

今次热浪亦打破多国纪录。德国连续三日刷新高温纪录，东部地区录得41.7°C新高，邻近波兰亦达40.5°C；捷克同样录得历来最高的41.1°C。高温引发多宗山火，德国部分森林因仍残留二战未爆弹药，令救火行动更为复杂，多地消防员需暂停救援并由拆弹专家评估风险，数百居民被迫疏散。

高温冲击能源及生态系统

德国北莱茵-威斯特法伦州铁路服务减班，莱比锡电车亦一度停驶；法国部分地区则出现雷暴，引发停电及交通混乱，约3.6万户家庭一度无电力供应。极端高温亦持续冲击能源及生态系统，匈牙利帕克斯核电站因多瑙河水温过高再度削减发电量，意大利波河水位大幅下降，导致海水倒灌内陆，影响农业及生态环境。

欧洲多地同时出现高温与雷暴交替天气。瑞典一个游乐园遭雷击，造成多人受伤，其中一名女子情况严重；丹麦亦录得逾千次雷击。德国柏林方面，急救服务因中暑及热相关病例大幅增加，单日额外接获约500宗紧急求助，市内警方甚至出动水炮车，在市中心为民众降温。

科学家指，今次热浪被认为是欧洲有纪录以来最严重之一，若无人为气候变化影响，出现类似极端高温几乎不可能发生。研究亦显示，今次夜间高温出现机率较20年前增加约100倍。

热浪转移至中欧及巴尔干地区

气象部门预测，未来数日法国、德国及捷克部分地区或出现雷暴，西欧气温将逐步回落，但热浪将向中欧及巴尔干地区转移。法国气象局指出，虽然极端高温已在多数地区缓解，但部分东北地区仍维持高温警报。

法国卫生部门提醒，即使气温回落，热浪对健康影响可能持续长达10日，呼吁民众保持警觉。