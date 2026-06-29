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世纪热浪︱英国车主难忍室内高温 软喉接驳中国电动车引冷气入屋 成功降温约10度

即时国际
更新时间：00:10 2026-06-29 HKT
发布时间：00:10 2026-06-29 HKT

欧洲近日持续受热浪侵袭，英国最高温度达37.3度，不少家庭因没有安装冷气而各出奇谋降温。一名英国网民近日在Reddit分享「另类避暑法」，将中国品牌MG ZS EV电动车停泊在屋外，再以一条100毫米通风软喉接驳车内圆形冷气出风口，把冷风直接引入屋内，声称成功将客厅温度维持在22°C，帖文迅速引起网民热议。

睡房气温高达32度

有网民在外国讨论区Reddit表示，当日睡房温度高达32°C，迫于无奈下灵机一触，发现通风软喉刚好套入车厢出风口，于是驳至中国电动车冷气口，引导冷气进入为家中降温。他其后发文指，担心长时间让车辆运作会否对汽车造成损害，又指翌日发现车头位置「确实有点发热」。

不少网民对做法感到新奇，有人笑言：「冷气机生产商最怕你知道这个简单方法（AC manufacturers hate this one simple trick）」，亦有人认为，电动车本身设有长时间开启冷气的模式，理论上不会构成太大问题。一名现代Kona Electric车主便分享，自己的电动车设有「Utility Mode」，虽然无法行驶，但可以整晚开冷气供人休息，因此相信长时间运作冷气问题不大。

流动冷气噪音太大致难以入睡

有网民亦建议，与其如此折腾，不如花约150英镑（约1,600港元）购买一部流动冷气机。帖主回复指，自己其实曾经购买流动冷气，但运作时噪音太大，即使戴上耳塞仍难以入睡；相比之下，利用电动车冷气几乎「静得听不到」。他又透露，已预留数千英镑，待热浪过后便会为住所安装真正的冷气系统。

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有网民亦提出安全疑虑，询问如何能让汽车整晚维持运作，以及把车辆停在屋外整晚会否增加失窃风险。帖主表示，自己居于一个宁静而治安良好的死胡同，并已将所有贵重物品移离车厢，承认「确实存在一定风险」。

中国分体冷气机成「消暑神器」

当然，也有人认为毋须如此大费周章，有网民建议清晨关好门窗及拉上窗帘，阻隔日间热力，「效果可能比这方法更好」。另有留言起初误以为帖主使用汽油车，不禁感叹这是「人类讽刺的一幕」，但得知实际上是电动车后，随即收回批评，笑称自己「带着歉意默默退场」。

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另外，中国企业推出的免打孔移动式分体冷气机，在热浪袭欧下被视作「消暑神器」，销量暴增。据悉，类似的中国产冷气机安装便捷，毋须破坏建筑外立面，制冷效果却接近传统分体机，完美破解欧洲老建筑的安装难题。

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