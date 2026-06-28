世界杯2026︱东京球迷紧张观赛憋尿 「补水」时段涌去厕所用水量急升

世界杯足球赛日本队成功晋级32强，令无数球迷兴奋不已。在分组赛期间，日本球迷全程专注观看赛事，直至中场休息或「补水暂停」（Hydration Break）时才前往洗手间，导致东京都的用水量在短时间内由低位突然急增。

据《产经新闻》报道，本届世界杯为因应高温天气，于比赛中增设了「补水暂停」环节。东京都水道局发现，东京都内的用水量在该时段会出现明显增幅，这反映出球迷在比赛进行期间极为专注，仅待赛事暂停时才离开座位如厕。

大量日本球迷为国家队成功晋级而兴奋。美联社

大量日本球迷为国家队成功晋级而兴奋。美联社

大量日本球迷为国家队成功晋级而兴奋。美联社

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「补水暂停」时段用水量急升

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东京都水道局于本月15日在社交媒体X上，发布了日本队首战对阵荷兰时的供水量变化图表。局方指出，每逢世界杯等大型体育赛事进行直播，民众的用水习惯皆会出现显著改变。为此，水道局会实时监测并调整供水量与水压，以确保供水稳定。

数据图表显示，在日本队作赛当日凌晨3时30分左右，东京都的配水量已开始高于平日水平，显示不少球迷提早起床准备观看直播。比赛正式开始后，用水量随即明显回落；至下半场赛事进入激烈攻防阶段时，用水量更持续下降，足见球迷几乎未有离开座位。

水道局将调整供水量

然而，当比赛进入中场休息，以及上午5时22分至25分的补水暂停时段，配水量迅速大幅攀升，形成整场赛事中最为显著的用水高峰。水道局其后公布日本队对阵突尼西亚一役的数据，亦呈现出完全相同的趋势。

东京都水道局表示，为维持供水系统的稳定，局方全天候24小时严密监控配水量。自2011年起，局方更持续整理并公开奥林匹克运动会、世界杯等大型盛事期间的供水数据，期望借此加深民众对自来水系统日常运作的了解。