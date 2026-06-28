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动物炼狱︱加州「不杀生」动物庇护所揭逾百狗尸 谷仓处决点检获逾600狗圈

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更新时间：20:47 2026-06-28 HKT
发布时间：20:47 2026-06-28 HKT

加州北部一间自称为「no-kill」（不杀生）的动物庇护所，被指在执法部门一次搜查行动中，遭发现117具狗尸体。当局正以虐待动物及欺诈方向调查。

亨波尔特县（Humboldt）警方表示，在对一间名为Miranda's Rescue的动物救援机构执行搜查令期间，于两处挖掘地点发现117具完整犬只遗骸，部分遗骸显示疑似遭枪击痕迹，案件正以虐待动物及诈欺方向调查。

《三藩市纪事报》报道，亨波尔特县（Humboldt）警长办公室表示，调查人员在一间名为Miranda's Rescue的动物救援机构执行搜查令期间，从两个挖掘点起出117具犬只遗体，同时在附近区域发现21个犬只头骨、数百块骨骼及6个晶片。

 

 

其中70具狗尸初步判定，多数犬只可能死于枪伤或遭射击后死亡，其余47具因时间限制未能即场检验，但全部遗骸均已作为证物扣查。调查人员同时正分析晶片资料，以识别相关犬只身份。警方在同一区域发现更多处于严重腐烂状态的犬只遗骸

在一个谷仓内，调查人员发现疑似为处决犬只的地点，并在附近检获超过600个狗项圈。

涉事的Miranda's Rescue自称为「no-kill」（不杀生）动物庇护所，曾接收来自加州多地的动物收容机构转送的犬只。警方表示，本次行动是第二次针对该机构执行搜查令，范围涵盖建筑物及土地，以调查涉及虐待动物及诈欺的指控。
 

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