世界杯2026︱南韩无缘晋级32强 总统李在明致歉：组织和人员失误

2026年美加墨世界杯小组赛完结。南韩在12个分组的第三排名中跌出前八，无缘32强。南韩总统李在明当日在社交媒体平台X发文称，此次国家队未能晋级世界杯淘汰赛阶段，令公众感到极为失望，对此深感歉意。



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李在明写道，「我们将迅速推进体育管理改革，确保此类事件不再发生」。李在明又提到，这一结果「显然是组织和人员方面的失误」，要求文化体育观光部认真调查此次事件的具体情况，分析其原因并制定完善措施。



洪明甫执教的南韩在A组仅取1胜2 负，以3分、得失球-1排小组第3，晋级32强唯一寄望要成为8支最佳成绩小组第3名之一。随后H组的刚果民主共和国以3:1击败乌兹别克，南韩最终在所有小组第3名排名跌到第9，正式结束今届美加墨世界杯之旅。