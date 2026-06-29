世界杯2026︱南韩出局引公愤 主教练洪明甫收「死亡威胁」宣布辞职

2026年美加墨世界杯小组赛完结，南韩在12个小组的「最佳第三名」中跌出前八，抱憾无缘32强淘汰赛。国家队惨遭淘汰随即引发南韩国内对主教练洪明甫的排山倒海批评，面对巨大舆论压力，洪明甫正式宣布引咎辞职。另外，南韩总统李在明也在社交媒体平台X发文称，此次国家队未能晋级世界杯淘汰赛阶段，令公众感到极为失望，对此深感歉意。

餐馆便利店禁止入内

有南韩球迷把赛事失利归咎于南韩足球队主教练洪明甫，有餐馆和便利店张贴告示禁止他入内，网络平台也出现了威胁要杀害他的帖文。金堤市一间烤肉店的入口处贴着一张写着「禁止洪明甫入内」的告示，安养市的一间餐厅也张贴同类告示。此前，在上周五最后一场分组赛输给南非队后，首尔一间便利店贴着禁入告示的照片已在网上流传。一个网络社区出现题为「我将带头杀死洪明甫」的帖文。

李在明：组织和人员失误

此此，总统李在明在社交媒体发文怒批赛果荒唐，要求推动体育团体改革。



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李在明写道，「我们将迅速推进体育管理改革，确保此类事件不再发生」。李在明又提到，这一结果「显然是组织和人员方面的失误」，要求文化体育观光部认真调查此次事件的具体情况，分析其原因并制定完善措施。



洪明甫执教的南韩在A组仅取1胜2 负，以3分、得失球-1排小组第3，晋级32强唯一寄望要成为8支最佳成绩小组第3名之一。随后H组的刚果民主共和国以3:1击败乌兹别克，南韩最终在所有小组第3名排名跌到第9，正式结束今届美加墨世界杯之旅。