阿根廷女贼失手半裸逃走 折返店铺要求删CCTV︱有片

阿根廷日前发生一宗离奇窃案或是「偷鸡唔到蚀拃米」的最佳写照。一名女贼清晨潜入杂货店行窃，被老板娘当场撞破，双方在激烈拉扯中，女贼的上身衣物竟被全数扯落，最终只能狼狈逃走。



没想到数小时后，这名女贼竟大胆折返现场，要求老板娘删除「天眼」画面，结果被街坊合力制伏送官。

挣扎中仅夺回一件衣服

事发于阿根廷东部、距离首都布宜诺斯艾利斯14公里的城市圣胡斯托（San Justo）。当地时间6月24日，一名女贼大摇大摆走进一家杂货店，趁柜台无人时企图拉开收银机偷窃。女老板听到异响后，随即冲出阻拦，双方激烈拉扯；过程中，女贼的上身衣物被全数扯落，最终狼狈赤裸上半身逃离现场。

据报道，女贼当时在挣扎中仅夺回一件衣服以及少量现金便逃出店外。女老板随后狂追数条街仍被其逃脱，遂报警求助。

与邻居合力制伏女贼

出人意料的是，这名女贼在数小时后竟主动折返杂货店，要求女老板删除店内的CCTV画面，双方因而再次爆发冲突。附近邻居见状随即上前协助，合力将女贼制伏并交给赶到现场的警员。

女老板事后无奈表示，当地治安及盗窃问题日益严重，即使店内已安装了警报器和监视器，小偷依然肆无忌惮。

阿根廷偷窃抢劫屡见不鲜

据悉，阿根廷的盗窃犯罪以扒窃、飞车抢劫及砸车窗等非暴力手法最为常见，且多集中于首都布宜诺斯艾利斯等大城市的观光热区与大众运输系统。近年受经济波动影响，针对财物的偷窃案件更是时有发生。