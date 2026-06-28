世纪热浪︱河水太热无法冷却 瑞士法国各暂关2座核电厂反应炉

受近日欧洲热浪袭击影响，多地河水温度上升，导致核电厂无法有效降温。瑞士与法国近日先后宣布，暂时关闭各两座核反应炉。

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瑞士创近80年6月高温纪录

瑞士北部阿勒河（Aare）水温连续两日（25日、26日）达到25℃，导致用于冷却核反应炉的河水温度过高。瑞士能源企业阿克斯波公司（Axpo）于26日宣布，已暂时关闭欧洲现役最老、位于当地的贝兹瑙（Beznau）核电厂两座反应炉。该公司正持续监测水温，一旦冷却条件符合并获得主管机关批准，将会规划重启。

本轮欧洲热浪导致瑞士巴塞尔气温连续两天刷新近80年来的6月高温纪录，26日更达到38.8℃。核电约占瑞士总发电量三分之一，全国4座反应炉中，有2座位于贝兹瑙核电厂，分别于1969年和1971年启用。

核电占法国供电近7成

同样受到高温天气影响，为避免向河流排放过多温水以保护河川生态，法国电力公司（EDF）亦于25日临时关闭两座核反应炉。此前，该公司已于22日关闭一座反应炉并降低另外两座的输出。核电为法国的主要电力来源，去年约占其总发电量的七成。

高温限排 保护生态

核电厂降温主要透过三层隔绝水路运作：内部冷水先吸走反应炉核心热量，转化为蒸汽推动发电，最后抽取外界河水或海水帮蒸汽降温。

当夏日热浪导致河水温度过高，不仅散热效率大减，排出的热水也会破坏河流生态。为保护环境，法规规定此时必须限制排水，核电厂因而需要降载或暂停运作。

