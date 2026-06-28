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委内瑞拉7.5级地震︱中餐馆「打荷」变身英雄 开吊臂车勇救7人︱有片

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更新时间：15:07 2026-06-28 HKT
发布时间：15:07 2026-06-28 HKT

委内瑞拉地震发生后，一名在首都加拉加斯中餐馆工作的备菜工（打荷)主动前往灾区，驾轻就熟地操作吊臂车，先后于三处废墟参与救援。在他的协助下，共救出7人，其中2人生命体征平稳，确认生还。

惊魂未定先救人

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委国中餐馆打荷化身英雄，开吊臂车，勇救瓦砾下7人。新华社
委国中餐馆打荷化身英雄，开吊臂车，勇救瓦砾下7人。新华社

地震发生时，委内瑞拉首都加拉加斯一家中餐馆的备菜工德尔加多（Delgado）回忆道：「第一反应就是找空地。我什么都没拿，就对同事大喊：『走，快走！』」德尔加多表示，地震暂歇后，他是想到去救人，因为他拥有一门重要技能，操作吊臂车。

连续50多个小时救人

他说：「没有机器，我们怎么拆？靠人一点点抬混凝土板是不可能的。」由于吊臂车和挖掘机数量有限，他必须在多个受灾点之间来回奔波调度，一刻也不敢停歇。据报道，地震发生50多个小时，德尔加多始终未曾休息，先后在三处废墟参与搜救。

在各类重型机械的协助下，现场共有7人被挖出，其中2人生命体征平稳、确认生还。「只可惜那5人没救回来。」

「我怎能置之不理」

德尔加多掩面哭泣，他坦言：「有余震，楼体也不稳定，当然怕。但一想到下面可能还压著人，就顾不上那么多。只要这里还需要我，我就会继续救援。」

「他们是我的同胞，我怎能置之不理？」说著说著，德尔加多流下两行泪。

获中国师傅倾囊相授

原来在10多年前，德尔加多结识了当地华商团体，并在中资民企跟随中国师傅学习驾驶吊臂车。在师傅毫无保留的教导下，他「仅用了一周」便掌握操作要领。德尔加多回忆道：「师傅恨不得把所有技术都传授给我。」

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