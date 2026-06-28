世界杯2026︱「补水时间」成碧咸黄金商机 狂接广告40日赚近2亿港元

因应天气极端高温，国际足总（FIFA）首度于全数赛事中增设「补水时间」，通常由裁判安排于上下半场的第20至25分钟区间执行。这项新措施引发不少争议，但至少英格兰前国家队队长碧咸（David Beckham）对此赞不绝口。

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额外增逾4分钟广告时间

现年51岁的碧咸虽已退役多年，但凭借极高的个人品牌价值，成为本届赛事期间曝光度最高的名人之一。根据估计，碧咸在为期40天的世界杯赛事期间，透过密集的广告代言，预计可进帐超过1,900万英镑（约合1.9亿港元），而补水休息时间在其中扮演了至关重要的角色。

碧咸籍2026世界杯猪笼入水。davidbeckham@instagram / Lay's Football@instagram

《BBC》分析指出，「补水暂停」为每场比赛额外创造约4分20秒广告时间。以整届赛事计算，累计增加高达7小时30分40秒广告时段，估计可衍生高达10亿美元（约78亿港元）的庞大商机。

代言范畴广泛

前几天苏格兰对巴西之战，他的广告更在赛前节目、两次补水时间以及中场休息时反复播出，曝光度相当惊人。

距离碧咸最后一次作为英格兰球员出战世界杯已过去二十年，但本届赛事他即便没有上场，依然成为最大赢家之一。他此次参与了多个主流国际品牌的世足主题行销，代言范畴横跨百事可乐、麦当劳、乐事、Stella Artois、Home Depot、Bank of America、Verizon及Adidas等各大品牌。

碧咸、Victoria破10亿英镑身家 登英富豪榜运动员亚军

其实，碧咸自足球界退役后，成功将事业版图延伸至时尚产业与各项副业投资。根据《富比士》（Forbes）最新估计，碧咸与妻子维多利亚（Victoria Beckham）的总资产已达11.85亿英镑，今年更正式名列亿万富豪榜，持续展现其在全球体育行业的长期影响力。