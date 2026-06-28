美国水兵横须贺坠楼亡尸含迷幻药 揭列根号沦「毒品饭堂」58人受罚

药物滥用问题在美国军人和退伍军人中近年日益严重。有美国媒体最近爆料，曾在日本驻扎的美军「列根」号航空母舰一度沦为「毒窝」，有58名水兵因涉毒受到处分。

查手机终揭毒品网络

美国《星条旗报》（Stars and Stripes）6月26日引述法庭文件和美军官员报道，2023年3月，以日本横须贺为母港的「列根」号一名水兵在岸上军营内坠楼身亡，尸检结果显示其体内有迷幻药物残留。

其后，美国海军部刑事调查局人员检查该水兵的手机后发现新线索，展开更大规模调查，最终揭发「列根」号水兵内部的毒品网络。

2022年9月29日，美国航母「列根」号参加美韩联合海上演习。法新社

通过邮政服务收取毒品

报道指出，调查人员随后「发现并捣毁一个持有、吸食及贩运毒品的网络」。其中一名水兵在2022年2月至2023年5月期间，先后7次透过美国邮政服务接收迷幻药物，每次数量由350片至1000片不等，并在「列根」号水兵之间分发。

报道补充，该名水兵与其余5名水兵已被送上军事法庭，并受到监禁等惩处；另有52名水兵因吸食毒品而接受纪律处分。

「列根」号航空母舰已于2024年春季结束在横须贺近10年的驻扎，返回美国。

